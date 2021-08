La Mairie de Toujounine octroie près de 13 millions MRO de subventions

La mairie de Toujounine, une commune de la banlieue de la capitale a procédé mardi 30 août 21 à la distribution de la première tranche annuelle des subventions à un certain nombre de bénéficiaires. Au cours d’une cérémonie organisée à cette occasion, 2.100.000 UM ont profité à 21 mosquées, 1.840.000 Um à 46 Mahadras, 3.500.000 Um à 30 associations, 1.620.000 Um à 54 patients souffrant de maladies chroniques (achats de médicaments), 2.120 000 Um à 53 personnes handicapées et 1.190.000 UM au profit de 17 familles victimes d’incendie. Soit un total de 12.370. 000 MRO. Profitant de l’occasion, le maire de la commune, Dr. Mohamed Lemine Chouaib a réitéré la détermination de la mairie à apporter son appui aux organisations évoluant dans la commune, car elles contribuent à l’enseignement, l’éducation et à la formation des citoyens. L’édile de Toujounine a souhaité que les appuis ainsi apportés profitent aux populations de la commune et à tous ceux qui y vivent. Le maire a rappelé que cette opération constitue la première tranche des subventions sociales que la commune octroie chaque année aux mosquées, Mahadra, associations et personnes malades ou sinistrées. Dans leur réponse, les bénéficiaires ont remercié et loué l’engagement de la commune à leur côté pour les aider à jouer leur rôle surtout en cette période de pandémie de la COVID où les ressources se sont raréfiées depuis deux ans déjà. Le volet social occupe visiblement une place importante dans les programmes de la commune de Toujounine. En mai dernier, la mairie avait octroyé des paniers alimentaires à 500 familles démunies dans le cadre de l’opération Ramadan. Peu avant, la commune avait signé une convention avec l’Association pour la défense des consommateurs. Elle consiste à faire exploiter le marché de Bouhdida, assortie de la réduction des prix des produits de première nécessité au profit des citoyens de ce quartier démuni de la commune.