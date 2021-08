Le ministre des affaires étrangères : « il n’y a aucune clause sécrète dans l’accord mauritano-koweïtien sur la dette »

Le ministre mauritanien des affaires étrangères, Ismael O. Cheikh Ahmed a nié l’existence de clauses secrètes dans l’accord auquel sont parvenus le Koweït et la Mauritanie à propos de la dette de cette dernière qui consacre l’annulation de 95% des intérêts de cette dette et la transformation des 5% restants en des investissements koweïtiens en Mauritanie.

Le ministre a affirmé que l’application de l’accord conclu a effectivement commencé et que la Mauritanie a déjà effectué un premier versement qui allège la dette.

Il a qualifié cet accord conclu de victoire diplomatique, économique et financière, car la dette koweïtienne est arrivée à ce qu’on pourrait appeler une impasse technique pour laquelle il fallait une solution politique qui elle exige une volonté politique.

Pour le ministre la rapidité avec laquelle cet accord est intervenu est consécutive à la visite effectuée par le président de la république Mohamed O. Cheikh Ghazouani au Koweït pour les condoléances après le décès de l’Emir Cheikh Soubah Al Ahmed Al Soubah.

Il a cependant réaffirmé la solidité des liens qui se sont tissés en si peu de temps entre le président de la république et l’Emir Cheikh Newaf Al Ahmed Soubah qui joué un rôle important dans la résolution du problème.

Ould Cheikh Ahmed a cependant ajouté que malgré ce problème les aides koweïtiennes à la Mauritanie ne se sont jamais arrêtées.

Elles étaient octroyées par une grande largesse et avait même été effective et plus efficiente que l’ont été celles d’autres pays malgré la question pendante de la dette.

Le ministre des affaires étrangères a encore ajouté que la visite du ministre koweïtien des affaires étrangères en mai dernier, a apporté un message plus important citant son homologue : « nous nous intéressons beaucoup à la Mauritanie et nous aspirons à dynamiser nos investissements dans ce pays et nous œuvrons à renforcer nos relations bilatérales. »

« Tel a été le point de départ effectif vers le règlement de la question de la dette, devenue importante pour eux comme elle l’est pour nous » a notamment déclaré le ministre mauritanien des affaires étrangères.

Ould Cheikh Ahmed a ajouté que lors du dernier round des négociations la partie koweïtienne a réaffirmé que les 5% destinés aux investissements ne seront pas les seuls et que le Koweït recherche actuellement des secteurs potentiels pour y investir en Mauritanie, ce qui est important pour le peuple mauritanien.

