"Si vous pensez que l'éducation est chère, essayez l'ignorance"

Avec 83% d'échecs et 8% d'admis sur 46587 candidats au baccalauréat 2021 en Mauritanie, de tels résultats devaient motiver la tenueimmédiated’un conseil des ministres extraordinaire pour examiner le problème comme une urgence nationale. Malheureusement á la grande surprise du public, les autorités compétentesne semblent pas appréhender le degré de la magnitude du séisme qui vient de secouer énergiquement la nation, particulièrement le système éducatif qui est son pilier central.

Autrefois le système éducatif était une priorité nationale, non seulement pour former des cadres compétents, mais aussi forger l'esprit de nation en servant de creuset de brassage social et culturel dans lequel tous les enfants du pays se côtoyaient dans une ambiance de fraternité.Ce système a fait ses preuves en produisant des cadres compétents qui ont brillamment servi le pays malgré ses multiples défis. Mais depuis que le système est devenu politisé pour servir des idéaux qui n’ont rien à avoir avec les objectifs de développement du pays, nous assistons à une détérioration vertigineuse de la qualité de l'éducation. A cause de cette politisation, contrairement à sa mission de consolider l'unité nationale, le système éducatif est devenu une source de préjugés et de méfiance qui éloigne les communautés les unes des autres chaque jour qui passe.

Au lieu de développer un système éducatif cohérent qui répond adéquatement aux besoins du pays, et rend nos élèves et étudiants plus compétitifs sur le plan international, l'Etat a laissé la politisation éroder le tissu éducatif au point qu'il est devenu méconnaissable. Le gouvernement doit comprendre que l'éducation constitue les yeux de la nation. C'est grâce à elle que nous pouvons identifier le chemin qui nous mène vers nos objectifs. Autrement ce serait le tâtonnement interminable dans l'obscurité sans lendemain. Il est également important que l'Etat comprenne que le futur du pays dépend essentiellement de la qualité de l'éducation qu'il offre à ses enfants. Car, comme le dit une affiche publicitaire dans le métro de New York City (qui est plein d'enseignement), "la jeunesse représente 50% (cinquante pour cent) de notre population, et 100% (cent pourcent) de notre futur’’. Il est clair que compromettre la qualité de l’éducation,c’est saper le pilier central de l'Etat. Alors la sagesse nous recommande de ne jamais scier la branche sur laquelle on est assis. En plus il est à rappelerqu'il n'y a aucun investissement plus rentable que l'éducation. Sinon, "si vous pensez que l'éducations est chère, essayez l'ignorance," comme l’afait remarquer Derek Bok, Président de l'Université de Harvard. Je suis convaincu que les conséquences seront incalculables.

Système éducatif au bord du précipice

C’est ce que certains pays tels que la Corée du Sud ont compris et mis en pratique. Grâce un leadership éclairé, ils n'ont pas hésitéà investir prioritairement dans leur système éducatif pour en faire l'un des top systèmes du monde. C’est avec fierté qu’ilsle considèrent comme leur joyau national comparativement aux autres professions. Par exemple il est plus difficile d'accéder à l'école des professeurs qu'à la faculté de droit. Ce qui leur a permis d’entamer leur décollageéconomique en trombe qui constitue un modèle de développement exemplaire qui fait leur fierté nationale. Une telle réalisation n'aurait jamais été possible sans un système d'éducation compétitif.

Si les dirigeants de la Mauritanie veulent sauver le pays, ils doivent d'abord commencer par restaurer la dignité du système éducatif en mettant fin à sa politisation et la corruption. C'est maintenant ou jamais. Car notre système éducatif est actuellement titubant et au bord du précipice. Nous avons besoin d’un leader courageux, alerte et éclairé pour prendre le problème à bras le corps car il y va de la survie et de l'honneur du pays.

Par ailleurs les autorités compétentes du pays, à commencer par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Chef de l'Etat, doivent cesser d'ignorer les problèmes dont elles ont la charge de régler en prétendant qu’il n'y a pas de crise dans le pays. Pour y arriver elles doivent commencer par les reconnaitre, ensuite adopter des mesures effectives contre l'esclavage et ses séquelles et prêter une oreille attentive aux appelsstridents de justice des veuves, des rescapés et des réfugiés Mauritaniens au Sénégal et au Mali depuis une trentaine d’années.

Enfin ces questions doivent être traitées comme une urgence dans le cadre d'un dialogue national inclusif. Compte tenu de leur complexité, leur règlement demande la participation des victimes et des ayants droit, et de toutes les forces vives du payspour une solution juste, satisfaisante et durable. Comme partout ailleurs, en pareille situation, il relève du leadership du Président de donner au processus l'autorité politique et morale nécessaire pour qu'il puisse atteindre ses objectifs.

Bakary Tandia

Human Rights Advocate

New York