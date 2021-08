La Coordination des Partis représentés au Parlement: Déclaration

SEM le Président de la République a reçu en audience les présidents des formations membres de la Coordination des Partis représentés au Parlement pour leur exprimer son soutien à l’initiative de la Coordination,objet de la feuille de route élaborée par celle-ci, afin d’organiser une concertation inclusive, visant à aboutir à un large consensus autour des questions nationales fondamentales et ouvrir de nouveaux horizons politiques, menant au développement, à la justice sociale et à la stabilité, dans le climat d'ouverture et de sérénité qui prévaut actuellement sur la scène politique nationale. Son Excellence a également assuré aux membres de la Coordination l'accompagnement dudit dialogue par le gouvernement et son engagement à mettre en œuvre ses résultats, dans l’intérêt supérieur du pays.

La Coordination des Partis représentés au Parlement apprécie hautement cette rencontre, dont SEM le Président de la République l’a honorée. Elle exprime sa pleine satisfaction quant au soutien de Son Excellence à l'option d’une concertation sereine et constructive, à laquelle aspire la Coordination et dont le principe a été adopté par l’ensemble des forces nationales.

Consciente de la lourde responsabilité qui incombe à toutes les forces vives de la Nation pour la réussite de ce processus, la Coordination :

* rappelle que l’objectif du dialogue souhaité est l’élaboration d'un pacte républicain, fondé sur les principes d’équité, de justice et d'égalité, qui protège les libertés individuelles et collectives. Un pacte qui sert de fondement à un système démocratique solide et bien enraciné et contribue, de manière constructive, au maintien de la paix sociale et au renforcement de l'unité nationale, loin de considérations étroites.

* appelle l’ensemble des forces politique et de la société civile à reprendre leurs contacts, afin de mettre en place un mécanisme qui assure une bonne préparation et une organisation judicieuse de la concertation ;

* exhorte toutes les forces vives de la Nation à prendre part, activement, aux différentes étapes du dialogue.

Nouakchott, le 14Mouharram 1443 – 23 Août 2021

Les Partis Signataires