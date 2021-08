Plus d’une tonne de drogues saisie par la gendarmerie

Les autorités judiciaires mauritaniennes ont annoncé samedi 21 aout 2021, la saisie d’une tonne et demie de drogue qui transitait par la Mauritanie vers un pays étranger, en plus de l’arrestation d’une bande de six personnes dirigée par un étranger actuellement sous les verrous.

La quantité saisie est constituée de concentré de cannabis et du chanvre indien, introduite en Mauritanie à l’aide d’une pirogue, depuis l’Océan Atlantique, a annoncé le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott ouest, Ahmed Ould El Moustapha.

Cette quantité devait transiter par la Mauritanie vers un pays étranger, indique-t-il, révélant l’arrestation jusqu’à présent de 6 personnes, y compris le cerveau du réseau, de nationalité étrangère. Il a ajouté que cette quantité a été introduite par voie maritime, à bord d’une petite embarcation, et avait été stockée dans une zone de la capitale, avant qu’un groupe ne fasse mouvement pour retirer cette quantité et tenter de l’acheminer hors du pays.

La saisie de cette quantité est intervenue après un suivi minutieux, qui a duré plusieurs mois et auquel ont pris part diverses unités de la gendarmerie nationale, a expliqué le Procureur de la République, selon lequel les interpellés avaient été arrêtés, au moment de leur réception de la cargaison expédiée.