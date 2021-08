Ministère de la santé : Les médecins au chômage menacent de boycotter le concours de recrutement

Le collectif des médecins généralistes non recrutés informe toutes les parties officielles qu'après le vote de ses bases, il a décidé de boycotter le recrutement que le ministère se prépare à organiser le 4 septembre 2021. Selon le collectif, cette décision intervient suite à ‘’l'entêtement du ministère et son rejet des revendications des médecins généralistes malgré les conditions qu'ils endurent dans un contexte marqué par une troisième vague ravageuse de coronavirus’’. Face à l'augmentation exponentielle des contaminations et des cas graves nécessitant un suivi médical, les hôpitaux et les unités COVID ont dépassé leur capacité d'accueil. ‘’Le ministère de la santé, qui souffre de gabegie et la mauvaise administration, a été incapable de suivre le grand nombre de malades qui jonchent les structures sanitaires vides de tout équipement. Et, malgré les nombreuses mises en garde adressées au département de tutelle, aucune mesure d'amélioration ou de prévention n'a été entreprise pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire’’, écrivent les médecins. L'existence de 140 médecins généralistes en chômage dans ces conditions sans que le ministère n'organise un recrutement depuis deux ans est un crime contre le peuple. ‘’L'entêtement du ministère de procéder au recrutement du même nombre (85 médecins) cinq mois après avoir boycotté ce recrutement sans négociation est un mépris pour le groupe des médecins généralistes non recrutés.

Nous demandons à toutes les parties responsables du recrutement la formation d'une cellule de crise indépendante ayant pour mission l'analyse de la situation sanitaire pour trouver des solutions urgentes en vue de dépasser la crise actuelle du recrutement puis la mise en oeuvre de stratégies nécessaires pour sauver le secteur de la santé publique’’, écrit le collectif.