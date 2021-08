Baccalauréat: Des résultats écœurants

La consternation continue de gagner le pays au lendemain de la publication des résultats de la session normale du baccalauréat. Les résultats catastrophiques ont mis en émoi les mauritaniens qui s'interrogent sur les causes réelles de l'échec.

Jamais résultat aussi décevant de 8% de réussite (soit 3.742 admis sur un total de 46.600 candidats )n'a été enregistré.

Pour la session complémentaire, 3.051 candidats soit un taux de 7% tenteront leur ultime chance.

36.790 candidats ont échoué à l'examen, soit un taux d'échec de 79%.

2.237 candidats soit 5% se sont absentés à l'examen. Tandis que 767 candidats (2%) ont été éliminés pour avoir triché.

Le baccalauréat C - Mathématiques a enregistré un taux de réussite de 20%, les Bac SN -Sciences naturelles et O - Lettre originelle 9% et le Bac A - Lettres modernes 3%.

Quant au taux de réussite au baccalauréat technique, il est de 7 %.

Taux de réussite au Bac Par wilaya:

Hodh el-chargui: 2.90%

Hodh el-gharbi: 5.31%

Assaba: 4.03%

Gorgol: 4.34%

Brakna: 2.36%

Trarza: 6.57%

Dakhlet Nouadhibou: 10.54%

Tagant: 4.97%

Guidimakha: 2.89%

Tiris Zemmour: 9.11%

Inchiri: 2.78%

Nouakchott-Nord: 10.62%

NKC-Ouest: 13.88%

NKC-Sud: 9.47%