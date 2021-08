Le Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME) pour une Union Sacrée contre la COVID19

Dans le cadre des efforts nationaux contre la pandémie COVID19, une délégation du CCME a procédé ce mardi 17 aout 2021 à la remise d’un lot de médicaments au ministère de la santé, représenté par Mme Dr Hawa Mariem Directrice de la médecine hospitalière. La délégation du CCME était composée de Mme Aicha Mint Limam, Secrétaire Exécutive chargée des relations avec les acteurs publics nationaux et M. Amadou Oumar Ba, Trésorier du CCME. Notons que ledit colis a été bien accueilli et répond aux attentes du Ministère.

A titre de rappel, le CCME accompagne, depuis le début de la pandémie, les efforts du gouvernement et du peuple mauritaniens. Ainsi, en plus de lots de médicaments remis au ministère de la santé, le CCME a organisé plusieurs séances de formations en ligne offertes par des médecins expatriés membres du CCME à l’intention des personnels soignants en Mauritanie. Le CCME a également mobilisé du personnel soignant expatrié pour aller soutenir leurs collègues en Mauritanie. Dans ce cadre, Dr SY Oumar, médecin en soins intensifs au département Sud de l’île de France, membre du CCME, avait déjà accompagné les équipes médicales à Nouakchott pendant une semaine pour échanges d’expériences et renforcement de capacités. Il a aussi obtenu des bourses pour une formation pratique dans son service au profit de quatre internes des hôpitaux.

Le CCME en appelle à l’Union Sacrée des Mauritaniennes et des Mauritaniens, à quelque niveau qu’ils se situent, pour faire face à une pandémie qui a repris de la vigueur. Aucun effort ne doit être négligé pour préserver la santé et les vies de nos concitoyens. Le moindre des efforts consiste à faire prévaloir l’esprit de responsabilité en respectant les gestes barrières, en suivant les consignes des voix autorisées (personnel soignant, autorités chargées de gérer la crise…) et enfin en se faisant vacciner.

En conjuguant nos efforts et en restant unis, nous y arriverons avec l’aide d’Allah.

Fait à Nouakchott, le 18 août 2021

La communication du CCME.