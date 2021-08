Dar El Beïda : Lancement de journée de sensibilisation sur le Covid-19

L’Association Mauritanienne de Lutte contre le Diabète (AMLCD) a lancé, jeudi 19 août 2021, une journée de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19 au dispensaire de Dar el-Beida (quartier périphérique d' ElMina). Cette opération, organisée avec la collaboration du ministère de la Santé et la Commune d’ElMina, est destinée à accompagner la campagne nationale de vaccination et de prévention initiée par les autorités. Elle s’étalera durant tout le mois d’août. La sensibilisation a porté sur le respect des mesures barrières (port du masque, lavage régulier des mains et distanciation physique). Des masques et du gel ont été offerts. Grâce au soutien des associations de quartiers, les populations ont pris part en masse à cette opération.

Le président de l’AMLCD, Alghassoum Wane a saisi l’occasion pour mettre en exergue l’importance de cette campagne de sensibilisation et de prévention. Il a convié les populations dont il a salué la mobilisation à se faire vacciner en masse et à respecter les mesures barrières.Wane en a profité pour remercier le ministère de la santé, les autorités départementales et municipales d’ElMina pour leur appui à cette campagne.

Parallèlement à cette journée de sensibilisation sur la Covid-19, l’AMLCD a procédé à des séances de dépistage volontaire et gratuit et de sensibilisation sur le diabète suivi de dons de médicaments aux personnes diabétiques.

De leur côté, les bénéficiaires ont salué cette initiative et ont manifesté leur disponiilité à accompagner cette campagne. La sensibilisation était assurée par l'AMLCD, en collaboration avec les associations de jeunes de Dar El Beïda.

Les jeunes se sont mobilisés comme il se doit, à la grande satisfaction des organisateurs pour qui l’accent doit être mis sur cette frange, maillon important pour conscientiser les citoyens. « Nous sommes conscients de l’ampleur de la maladie, c’est pourquoi insistons-nous sur les femmes et les jeunes », expliquent les volontaires de l’AMLCD.