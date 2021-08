Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Championnat national basketball seniors garçons : Premier titre pour Teyarett Feu Lémir

Venu à bout, en finale, de l’Étoile du Nord (72-59), Teyarett Feu Lémira remporté, samedi 14 Août 2021, son premier titre de champion de Mauritanie. Les protégés de Mohamed Lemine ould Kaba ont ainsi pris leur revanche, après la finale perdue de 2019, et défait l’Étoile du Nord pour la seconde fois en deux matchs.

En quête de leur premier titre, les joueurs de Teyarett avaient bien fourbi leurs armes et s’étaient sérieusement donné les moyens de leur ambition. Au finish, ils ont laissé un peu plus leur empreinte sur cette prestigieuse compétition de la balle au panier. Implacable Teyarett ! Avec son armada de joueurs professionnels rompus à la tâche, le club a fait étalage de sa classe. Forts d’un remarquable talent, les poulains d’Abdoul Fall ont mis à bout deux ans de suprématie des Nordistes sur le basketball mauritanien. Le vaillant Oumar Fall et sa bande ont meublé l'armoire de la formation du premier arrondissement d'un trophée majeur, inscrivant ainsi une belle ligne à leur palmarès.

Après un début poussif (12-10) mais cadenassant peu à peu le duo-vedette (Bocar Kane et Abdou Guèye) de leur adversaire, Teyarett-Feu Lémir passait la vitesse supérieure dans les deuxième (39-30) et troisième périodes (53-47). L’écart accentué à l’issue du troisième quart, il devenait difficile d’imaginer ce Teyarett-là, bien en jambes, se faire coiffer au poteau.

L’Étoile du Nord du Nord tentait alors son va-tout avec une zone-press dans le quatrième quart-temps – interrompu par la pluie à sept minutes de la fin, avant reprise – mais Teyarett Feu Lémir enterrait les derniers espoirs des Nordistes à l'entrée des quatre dernières minutes, avant de s'échapper(72-59).De quoi permettre aux joueurs, dirigeants et quelques supporteurs triés sur le volet de célébrer ce premier sacre étoffant leur armoire à trophées.

Ce premier sacre couronne un cycle remarquable de trois saisons avec de bonnes moyennes et un superbe parcours cette saison (premier lors des phases éliminatoires zonales et aux play-offs).Teyarett-Feu Lémir est aujourd'hui récompensé pour le gigantesque travail entrepris. Malgré son excellent duo d'entraîneurs (Moustapha Samaké et Laye Ly), l’Étoile du Nord a dû mettre genou en terre à deux reprises devant Teyarett-Feu Lémir. Signe d'une fin de série ? Mais cet échec n’effacera sans doute pas la belle saison réalisée par les Nordistes qui disputaient leur quatrième finale d’affilée, marquée par une première place pour l’accession aux play-offs et des performances de taille dans cet inédit final.

Par ailleurs, en dépit des circonstances exceptionnelles actuelles marquées par des rebonds de cas d’infection au Covid et de la conjoncture actuelle difficile, la FBBRIM a su relever le pari de l’organisation. La compétition s’est jouée dans de bonnes conditions d’où la satisfaction des différents acteurs et joueurs. Belle fête, fin de saison en apothéose ! On se souviendra ici que la finale fut présidée conjointement par le président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien(CNOSM), Abderrahmane Ethmane, et celui de la Fédération de Basket-Ball de la République Islamique de Mauritanie (FBBRIM), Youssouf Fall. Des membres du comité directeur de celle-ci, d’anciens ténors du basket et autres personnalités de rang y ont également assisté.

THIAM Mamadou

Le président de la FBBRIM affiche sa satisfaction

Youssouf Fall est un homme heureux. Quelques heures après le clap de fin du championnat national seniors garçons, le patron du basketball mauritanien a exprimé sa satisfaction devant la bonne tenue de la compétition. La FBBRIM a réussi le pari de l’organisation d’une des compétitions majeures, dans les délais impartis, en dépit de la conjoncture actuelle difficile. « Nous voici arrivés », déclare le président de ladite fédération, « à la fin du championnat national au titre de l'année 2021, avec la victoire de Teyarett-Feu Lémir sur l'Étoile du Nord par 72 à 59. Une finale jouée à huis-clos en cette période de COVID et entrecoupée par la pluie, hivernage oblige. En mon nom personnel et en celui du comité directeur de la Fédération, je voudrais féliciter le président et les membres du club Teyarett-Feu Lémir pour leur victoire et encourager le président et les membres de l'Étoile du Nord pour leur belle prestation.

Mes remerciements à toute la famille du basketball mauritanien, y compris ceux de la diaspora qui nous ont permis d'enregistrer de nouveaux succès pour notre basket national. Ils nous ont surtout permis de relever le défi de l'organisation de ce championnat dans des conditions peu faciles et dont les risques, bien analysés, ont fait l'objet d’une mitigation appropriée. Vos contributions respectives nous ont permis d'avancer et rectifier le tir à chaque fois que c'était nécessaire. Bravo donc à tous, sans exception aucune ! ».

Éliminatoires Coupe du Monde 2022 : la Guinée-Bissau reçoit la Guinée-Conakry à Nouakchott

En prologue de la rencontre prévue le 3 Septembre prochain entre la Mauritanie et la Zambie, Nouakchott abritera un second match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.En effet, le Stade olympique sera le théâtre du derby ouest-africain entre les Djurtus de la Guinée-Bissau et le Syli national de Guinée, le mercredi 1erSeptembre (16h GMT). C’est à la demande de la fédération bissau-guinéenne que la FFRIM a accepté de recevoir ce match dans la capitale mauritanienne.

Compétitions africaines de clubs : Nouadhibou et Concorde fixés

Les deux représentants mauritaniens en compétitions africaines interclubs sont désormais fixés sur leurs adversaires. C’est en effet le vendredi 13 Août 2021au Caire qu’a eu lieu le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF 2021-2022.Le FC Nouadhibou croisera au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions les béninois de l’École Supérieure d’Administration et Économie (ESAE) FC, bourreaux, on s’en souvient encore, de l'ASC SNIM en 2019 (5-0 puis 2-0).Les Orange se déplacent à l’aller avant de recevoir au retour. En Coupe de la Confédération, l'ASAC Concorde défiera au premier tour préliminaire les togolais de l’Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK). Rendez-vous les 10, 11 et 12 Septembre pour le tour préliminaire aller et les 17, 18 et 19 Septembre pour le retour.

Tékane au diapason football

Tékane vibre au rythme du ballon rond. Dans une ambiance festive et populaire, les jeunes prennent d’assaut, à l’unisson chaque soir, le terrain-fétiche de la cité. Depuis le 7 Août en effet, la localité abrite un tournoi de football regroupant onze clubs répartis en deux poules de cinq et six formations. Cette compétition est initiée par de jeunes volontaires sous l’impulsion d’ElHacen Kane. Ce mécène appuie annuellement les jeunes de Tékane dans l’organisation de tournois de football. Pour celui-ci, ElHacen Kane a mis à la disposition des équipes les équipements nécessaires (filets, ballons, poteaux, maillots, ballons).Une dotation a été également accordée aux arbitres.

ElHacen entend ainsi participer au développement de la pratique du football à Tékane. Ce jeune mécène reste convaincu que le football est un vecteur de développement et d’union entre les communautés. D’où son ambition d’investir dans le sport et l’éduction. Après une première phase réussie, le tournoi amorce cette semaine sa deuxième phase dans la sportivité et la saine émulation.

Élection à la Ligue régionale de football du Trarza

Dimanche 8 Août 2021, Bada Diagne a été porté à la présidence de la Ligue régionale de football du Trarza, lors de l’Assemblée générale élective tenue à Rosso. Candidat à sa propre succession, le président du Trarza AC Médine Athlétic, Souleymane ould Breïhim s’est désisté peu avant l’élection, laissant ainsi la voie libre à son principal concurrent. Ce fut donc une simple formalité pour l’ancien joueur et ancien membre du comité de normalisation. Diagne disposait déjà des voix de Rosso, Ndiourbel et Satara Salam. Refusant de s’aligner sur le président sortant et arguant du refus de la structure sortante de permettre à sa sélection de prendre part, les saisons écoulées, au championnat régional, le délégué de Boutilimitt s’est retiré, lors de l’AG, en guise de protestation contre les pressions exercées à son encontre. La FFRIM avait réduit considérablement le collège électoral passé de dix-neuf à six puis finalement à quatre. Le président de l’AS Tounguène succède à Souleymane Ould Breïhim qui a dirigé quatre ans durant la structure régionale.

CAN 2021 : la CAF communique le calendrier avant tirage !

En attendant de connaître la composition exacte des groupes à l’issue du tirage au sort prévu mardi 17 Août à Yaoundé, la Confédération africaine de football (CAF) a publié le calendrier de la CAN 2021, qui aura lieu du 9 Janvier au 6 Février 2022 au Cameroun. On y apprend notamment que le match d’ouverture se tiendra le dimanche 9 Janvier 2022 au Stade Olembé de Yaoundé à 16h en temps universel. Rappelons que les villes de Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé accueilleront la compétition.

Pour rappel, la CAF avait officiellement dévoilé, jeudi, la composition des chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021.Les 24 nations qualifiées ont été réparties dans quatre chapeaux, sur la base du classement FIFA réactualisé aujourd’hui. La Mauritanie est placée dans le chapeau 3 et figurera dans l’un des six groupes en compagnie de trois équipes tirées, chacune, des chapeaux 1, 2 et 4.

Classement FIFA : la Mauritanie 100èmemondial

Les Mourabitounes occupent le 100èmerangau classement FIFA du mois d'Août 2021, dévoilé le jeudi 12 Août 2021.Les protégés de Corentin Martins ont gagné deux places(1227) et pointent à la vingt-deuxième position à l’échelon africain. Au niveau général, le Brésil dépasse la France, la Belgique reste en tête. Le prochain classement sera publié le 16 Septembre prochain.