Messaoud retrouve sa verve de tribun et tire sur Ghazouani

Redoutable polémiste, il a transformé un point de presse de huit partis et organisations de l’opposition en meeting, pour répondre aux opinions de certains journalistes, formulées sous forme de questions et dire tout le mal qu’il pense de la gestion du pays, marquée par la persistance de nombreux maux: « gabegie, corruption, clientélisme, tribalisme…. ».

Les partis et organisations représentés au cours de ce point de presse sont Al Moustaghbel, l’Alliance Populaire Progressiste (APP), Coalition Vivre Ensemble (CVE), Coalition Vivre Ensemble/Réconciliation (CVE/R), Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE), RAG et Tawassoul.