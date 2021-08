Réaction à l’audience au palais des élus du Brakna: « Il n'y a pas eu de sujet tabou au cours de cette audience de plus de 3heures d'horloge", dixit député le M’Bagne

Au sortir d’une audience accordée aux parlementaires du Brakna, dans la soirée du jeudi 12 août, un des députes de M'Bagne, Amadou Moctar Niang a loué la « disponibilité du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazwani qui, pendant près de trois heures d’horloge, a écouté l’ensemble des représentants à l’Assemblée Nationale des différentes circonscriptions du Brakna, ceci en dépit de son agenda chargé’’. ‘’Aucun sujet n’était tabou, le président a demandé à tout un chacun de donner son point de vue et de poser des questions qui le taraudent ou taraudent ses électeurs. C’est dans une atmosphère détendue, conviviale même que nous avons passé en revue toutes les questions relatives à la mise en œuvre des engagements du président de la République (TAAHOUDATY), le rôle de TAAZOUR, les voies et moyens de renforcer et de consolider l’unité nationale et la cohésion sociale, la réforme annoncée de l’exploitation des terres afin d’assurer notre sécurité alimentaire, les infrastructures structurantes et de base, l’état civil, les mesures prises pour atténuer la hausse des prix des produits vitaux…Aucun sujet n’a été laissé en rade’’, précise M. Niang.

‘’Entouré de son dircab et d’un conseiller, le président a écouté attentivement l’ensemble des observations et doléances des élus, demandé des compléments d’informations, répondu, point par point avant de promettre d’apporter rapidement des solutions aux doléances formulées par les parlementaires’’, s’est félicité le député de M’Bagne. « Je pense que c’est pour la première fois que la Mauritanie a eu un président de la République d’une si grande capacité d’écoute des personnes qu’il rencontre ; nous nous en félicitons beaucoup ; un problème bien cerné est à moitié résolu », conclut le député de M’Bagne.