Nouvelles mesures contre la propagation de la COVID-19

Le Comité Interministériel chargé du suivi de la situation du COVID-19 a annoncé plusieurs nouvelles mesures visant à inverser la courbe de la pandémie au terme d’une réunie tenue vendredi 13 août. Celles-ci portent sur « la mobilisation de plus de moyens afin d’intensifier l’afflux des populations vers les centres de vaccination, notamment pendant la semaine nationale de vaccination, et le comité mobilisera tous les citoyens résidents pour saisir l’opportunité de se prémunir contre les formes graves de la maladie ».

Le Comité Interministériel annonce également « l’intensification de la campagne de vaccination au profit des employés des services publics.

Le Secrétariat Général du Gouvernement et le Ministère de la Santé coordonneront cette campagne pour s’assurer que les employés des administrations publiques ont accès aux centres de vaccination ».

Une troisième mesure porte sur «l’accélération des procédures d’acquisition des équipements médicaux nécessaires à une prise en charge optimale des personnes infectées par le virus ».

Enfin, les actions de sensibilisation seront intensifiées, en collaboration avec les organisations de la Société Civile.