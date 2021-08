Début d’une campagne nationale de vaccination contre le COVID-19

Les locaux de l’Office du Complexe Olympique de Nouakchott (OCON) ont abrité ce jeudi 12 août la cérémonie de lancement d’une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus (COVID-19), organisée sous la supervision du ministre de la Santé, le Dr Sid’Ahmed ould Zahaf, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette campagne va durer une semaine et «devrait permettre de vacciner 300.000 personnes âgées de 18 ans et les individus souffrant de pathologies favorisant les risques de développement des cas graves de COVID-19, grâce au produit Johnson and Johnson», selon les explications fournies à travers un discours prononcé par le ministre

de la santé. Cette campagne démarre alors que la Mauritanie est confrontée à la recrudescence des cas de contaminations et de décès du fait d’une troisième vague de coronavirus (COVID-19) sous la forme du variant Delta.

La Mauritanie compte actuellement «221.081 personnes vaccinées de la première dose, 21.545 ayant pris la deuxième, avec un stock de 600.000 vaccins et attend 365.000 doses au cours des prochaines semaines », selon le ministre de la santé.