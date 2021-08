Le RNJ rend visite au parti TAWASSOUL

Dans le cadre des visites de prise de contact avec les partis politiques de la place, une délégation du Rassemblement National des Jeunes (RNJ) a rendu visite au parti Tawassoul, le mardi 10 août 21

Au cours de cette rencontre, la délégation du RNJ a exposé aux responsables du premier parti de l’opposition démocratique les raisons qui ont motivé la création de leur Rassemblement et l’ambition qu’il se donne pour « contribuer à l’édification d’une Mauritanie, unie, diverse, économiquement développée grâce aux énormes potentialités dont la Nature l’a dotées». «Le renforcement de l’unité nationale, la cohésion sociale et la lutte contre le chômage demeurent nos priorités majeures », a affirmé, au Calame, Youssouf Ismaël Bâ, secrétaire général du RNJ, au terme de la rencontre qu’il a qualifiée d’ «instructive».

Pour relever ce gros challenge, le RNJ a procédé à un état des lieux et produit un diagnostic approfondi de la question qu’ils entendent partager avec l’Etat et ses démembrements et les acteurs politiques et pourquoi pas avec les partenaires techniques et financiers. L’objectif étant de « faire prendre en charge les préoccupations des jeunes dans les plans et programmes nationaux, en particulier, le chômage, de les amener à intégrer les partis politiques afin de jouer pleinement leur partition dans la construction de leur pays », précise le Sg.

Au retour, le vice-président de Tawassoul, entouré de membre du bureau exécutif, après avoir salué l’initiative des jeunes a expliqué l’importance que son parti accorde aux jeunes qui occupent des places de choix à tous les niveaux.

Tirant des leçons des initiatives semblables, les responsables de Tawassoul n’ont pas manqué de prodiguer de précieux conseils aux jeunes pour éviter à leur Rassemblement les écueils pouvant se dresser sur leur chemin.

Rappelons que la semaine dernière, la délégation du RNJ, dirigée par son président, Moulaye Youssouf Fall avait rencontré les présidents de l’UFP, de l’institution de l’opposition démocratique et du parti RIBAT. Les responsables du RNJ entendent poursuivre ce tour des partis politiques.