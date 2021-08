Le mari de Siyida doute de son suicide

Il y a quelques jours, une famille du quartier Tarhil déclarait à la police le suicide de sa fille Siyda mint Moustapha. Les agents venus établir le constat découvraient le cadavre d'une trentenaire égorgée et couverte de sang. Les membres de sa famille affirmaient qu'elle s'était suicidée à l’aide d’un objet tranchant. Cela ne semble pas convaincre son mari El Maloum. « Ma femme vient d'accoucher d'une fille il y a deux jours », dit-il, « elle ne souffrait pas de troubles psychiques et je l'ai laissée hier en bonne santé. Elle m’avait demandé de la ramener chez nous ou de prendre son bébé. Je lui ai répondu qu'elle devait rester avec sa mère le temps d'être rétablie. Mais elle semblait inquiète à cette idée ». Doutant de l'hypothèse du suicide, Il veut donc que la police mène une enquête plus approfondie.

Les cambrioleurs de la Cité-plage épinglés

Il y a quelques jours, des familles habitant à Cité-plage ont été victimes de cambriolages. Des voleurs professionnels ont emporté de grosses sommes d'argent, des bijoux, des téléphones de valeur et même des téléviseurs numériques, du moins ceux qu'ils ont pu démonter mais saccageant ceux qui leur ont résisté. La police a ouvert une enquête et fini par suivre une bonne piste. Le premier suspect arrêté a permis de mettre une grande bande de récidivistes derrière les grilles. Au cours de leur audition, ils ont reconnu avoir cambriolé ces villas. Déférés en suivant, les voilà écroués.

Mosy