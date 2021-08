Félicitations et remerciements aux Présidents de la Mauritanie et du Sénégal

Sur invitation du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président de la République du Sénégal Macky Sall a effectué à Nouakchott une visite de travail les 12 et 13 juillet dernier. Ce merveilleux événement historique est à saluer, à diffuser et à mémoriser parce qu’il constitue une réelle consolidation des liens de fraternité et de solidarité entre nos deux pays.

La lecture du communiqué commun signé à l’occasion de cette visite démontre bien que nos deux présidents, qu’il faut remercier et féliciter, n’ont pas du tout oublié les liens de fraternité et de solidarité, que nos ancêtres avaient bien fondés ; et que nous devons toujours maintenir et même améliorer.

Dans cette période où toute notre planète est quasiment secouée, c’est, Dieu merci, un acte exemplaire. Les accords signés à cette occasion portent sur les secteurs de la Justice, du Commerce, de l’Environnement, des Transports terrestres, l’Equipement, la Pêche et l’Economie maritime. Pour le secteur Pétrolier, le Projet d’Exploitation commun du gaz GTA (Grande Tortue Ahmeyim) signé en 2018 a été édifié en « Projet National d’Intérêt Stratégique », les décisions et instructions pour l’accélération de l’exécution du programme de démarrage de l’exploitation commune de ce champ gazier ont été bien mises en route.

La production devrait commencer en 2023. Tous les secteurs qui ont été traités sont sensibles, vitaux, et bien sûr fondamentaux pour le développement économique de tout pays, cela pour le présent comme pour le futur. En fait il ne peut y avoir un quelconque développement économique, sans leur mise en place concrète, solide, juste et durable.

L’exploitation commune du gaz constitue la mise en route concrète du développement industriel de nos deux pays, avec les conséquences réelles qui vont en résulter, pour l’emploi, la croissance économique ; au total, un progrès pour le niveau de vie dans les deux pays.

Pour la Pêche, les accords de coopération avec nos voisins sont indispensables pour la protection et l’exploitation réglementée de notre exceptionnelle ressource poissonnière.

Sans protection concertée de nos côtes maritimes, ce sont les pilleurs qui vont tout ravager pour tenter de fournir à l’Europe, l’Asie, la Russie et partout ailleurs, le merveilleux poisson que le Bon Dieu nous a donné.

Pour les liaisons terrestres bien sûr, essentielles pour les deux pays, le Pont Rosso-Sénégal est vivement attendu des deux côtés.

Merci beaucoup, félicitations et soutien aux présidents Mohamed O. Cheikh El Ghazouani et Macky Sall qui ont également traité comme il faut les problèmes de la sécurité dans notre région avec de très bonnes recommandations pour le Mali et le Tchad.

Merci au Calame pour la publication.

Mohamed Lemine CHERIF

Premier Directeur Général de la SOMIR

Premier Directeur de l’Exploitation Pétrolière

Ancien Conseiller à la Primature