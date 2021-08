Projet DECLIC dans les deux Hodhs: Des actions concrètes à Ain Farba au Hodh El Gharbi

Sur financement de de l'AFD (Agence Française de Développement), le volet ONG du projet DECLIC 2 Hodhs (Projet Investissement Rapide et Renforcement des Capacités de Gestion Durable pour une GouvernanceApaisée des Ressources Naturelles dans les deux Hodhs) poursuit ses activités au niveau de Ain Farba dans la Moughataa de Tintane au Hodh Elgharbi.Il vient de réaliser dans cette commune rurale une série de nouvelles actions concrètes initialement prévues dans son plan d'action. Cette gamme d'actions fut organisé e et mise en œuvre par l’ONG ODZASAM dans cadre du consortium (OXFAM et ODZASAM) partenaires du projet.

Objectifs: préserver de façon pérenneles ressources naturelles du terroir et créer des activités à retombéeséconomiques positives sur les populations de la zone d'intervention du projet.



1) Validation d'une convention locale:

Il s'agit de l'ultime étape couronnant tout le processusde mise en place de l'AGLC de la zone humide de Senguetra initié par ODZASAM et ses partenaires. En effet c'est au cours d'un atelier organisé le 3 août 2021 à Lenwar par le consortium (OXFAM et ODZASAM) que les participants ont validé la convention locale de l'Association de Gestion Locale Collective (AGLC). Une convention élaborée sur la base des textes et lois régissant les codes pastoral et forestier pris comme référence. Ont pris part aux travaux de cet atelier, les autorités administratives et communales, les membres de l'AssembléeGénérale de l'AGLC et des représentants des ONGs OXFAM et ODZASAM.

Prenant la parole, le maire a loué les efforts consentis par l'administration les services techniques concernés et les équipes des Ongs OXFAM et ODZASAM, tout au long du processus de mise en œuvre de l'AGLC soulignant son importance pour juguler la menace qui pèse sur les ressources naturelles du terroir.

Pour sa part, le représentant de l'AGLC a fait un plaidoyer pour le renforcement de ses capacités à travers des formations ciblées ou encore en matière d'équipementapproprié. A l'issue de l’atelier,

les participants ont formulé des recommandations sollicitant les autoritésconcernées et les partenaires à redoubler d'efforts pour la reconnaissance dans les meilleurs délais de l'AGLC de Senguetra.



2) Remise d'un matériel de transformation des PFNL

Cette autre activitégénératrice de revenus a ciblé les femmes actives des AGLCs de Senguetra et Guelb Elkheyr.

C’est au cours d'une cérémonie officielle que des femmes organisées au sein de l'AGLC de Senguetra ont réceptionné du matériel de transformation: des presses d'huile, des concasseurs de noix et autre matériel indispensable pour la transformation des PFNL. La cérémonie s'est déroulée aussi en présence du Hakem de Ain Farba, du maire de la commune et des ONGs OXFAM et ODZASAM.

Ont bénéficiéégalement de ce matériel avec la mêmeprésenceprotocolaire, les femmes de l'AGLC de Guelb Elkheyr.

Toutes avaient reçu au préalable des formations techniques dispensées par des professionnels du métier sur la meilleure utilisation et le bon entretien du matérieloctroyé.

Saisissant l'opportunité, ces femmes actives ont adressėun vibrant appel aux décideurs pour les aider dans la commercialisation des PFNL sur les marchés locaux.

Elles ont exprimé pour l'occasion leur satisfaction par rapport à l'abondance de ces ressources naturelles dont la valorisation apporte des recettes et garantit la pérennité des actions empêchant les usagers de procéder à des coupes abusives des espèces productives.



Moustapha Béchir

Cp Hodh