Campagne de vaccination : Réunion préparatoire

Les ministres de l'intérieur et de la décentralisation et son homologue de la santé ont présidé par vidéoconférence une réunion avec les walis et les directeurs régionaux de la santé dans le cadre des préparatifs du lancement de la campagne nationale de la vaccination.

Les deux ministres ont exhorté les responsables régionaux et leurs staffs à s'investir pour assurer le succès de cette campagne et le respect des mesures préventives. Dans un exposé qu'il a présenté, le directeur général de la santé a déclaré que la vaccination sera ouverte à tous les citoyens de 18 ans et plus et que les vaccins seront disponibles dans tous les vaccinodromes sur l'ensemble du territoire national. Selon le directeur général, les équipes de vaccination seront renforcées par d'autres mobiles qui procéderont à la vaccination dans les campements et dans les environs des villes et les fonctionnaires des départements au niveau de leur lieu de travail. La campagne de vaccination doit commencer le 12 août 2021.