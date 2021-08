Communiqué à l'opinion publique

Nous avons suivi, à travers les médias, le mercredi 04 août 2021, la cérémonie de signature de la convention d’appui octroyée par le gouvernement à hauteur d’un milliard d’anciens ouguiyas, en soutien au secteur touristique, l’un des plus affectés par la pandémie de covid-19.

Cette convention a été signée, du côté du gouvernement, par le Directeur des politiques et stratégies représentant du Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs productifs et du côté du secteur privé, par le Président de la Fédération du Tourisme, affiliée à l’Union Nationale du Patronat Mauritanien.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des secteurs productifs et de la Ministre de Commerce, de l’industrie et du Tourisme.

A l’ONPM (Organisation Nationale du Patronat Mauritanien), nous avons été surpris par la signature de cette convention pour plusieurs raisons dont principalement :

* Le fait que l’UNPM est un syndicat parmi d’autres, et de ce fait ne peut exercer aucun monopole sur l’action syndicale ni, à fortiori, prétendre représenter l’ensemble des opérateurs du secteur touristique ;

* Que cette convention ait été conçue sans aucune concertation avec un large spectre d’organisations et d’opérateurs dont certains sont affiliés à notre syndicat, l’ONPM, et d’autres sans étiquette.

C’est pourquoi, tout en saluant cette mesure importante et opportune, nous exhortons les pouvoirs publics, qui ont toujours manifesté leur volonté d’encourager les acteurs économiques et de les aider à assumer leur rôle, surtout dans la conjoncture internationale difficile liée à la pandémie de covid-19, de reconsidérer cette mesure de manière à ce qu’elle soit l’objet d’une concertation et d’une implication effective de l’ensemble des opérateurs concernés.

Ce sera certainement la meilleure façon, pour le gouvernement, de garantir la transparence et l’équité et, partant, d’assurer la redynamisation de ce secteur vital qui fait vivre des dizaines de milliers de travailleurs et leurs familles.

Nous sommes aussi convaincus que la répartition de tels appuis doit être du ressort de l’administration qui est en dehors de la compétition normale entre les acteurs économiques.

Nouakchott, le 06 août 2021

Le Président