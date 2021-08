Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

CAN Cameroun 2021 : tirage au sort le 17 août

Cette fois, c’est clair, net, précis, ferme et définitif ! Mercredi dernier, la FEdération CAmerounaise de FOOTball (FECAFOOT), hôte de la CAN 2021, a dévoilé un courrier de la Confédération Africaine de Football (CAF) officialisant enfin la date du tirage au sort de la compétition. Ce sera doncle 17 Août à l’issue du tirage au sortau Palais des congrès deYaoundé 2021 à 19 heures (18h00 GMT) que les Mourabitounes seront fixés sur leurs prochains adversaires en Coupe d’Afrique des Nations CAF Cameroun 2021.L'événement verra la participation des représentants des vingt-quatre pays qualifiés à descendre sur les pelouses dès le 9 Janvier 2022.

Rappelons qu’initialement prévu le 25 Juin, le tirageavait été reporté pour des « raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19 ». Depuis, différentes rumeurs plus ou moins farfelues circulaient au sujet de sa date. Elle-même reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, la CAN 2021 se déroulera du 9 Janvier au 6 Février 2022.

Rappelons la liste des heureux qualifiés : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Soudan et Zimbabwe.La CAF communiquera plus d'informations en temps opportun, notamment sur la procédure de tirage au sort et les invités spéciaux.

Compétitions africaines interclubs: Nouadhibou et Concorde engagés

Le FC Nouadhibou, champion de Mauritanie, et l’ASAC Concorde, vainqueur de la Coupe du Président, seront les deux représentants mauritaniens lors des prochaines compétitions africaines interclubs. Selon un communiqué de la CAF, la saison 2021/22 s’initiera le 10 Septembre 2021 avec le premier tour des préliminaires. Les phases de groupes débuteront en Février 2022.

Les douze pays les mieux placés au classement de la CAF seront autorisés à engager deux clubsde chaque compétition : Afrique du Sud, Algérie, Angola, RD Congo, Égypte, Guinée, Maroc, Nigeria, Soudan, Tanzanie, Tunisie et Zambie. Par ailleurs, « la CAF a étendu la règle des cinq remplacements par match et, par conséquent, chaque club sera autorisé à enregistrer quarante joueurs au lieu des trente réglementaires. Neuf remplaçants seront admis sur le banc de touche au lieu des sept habituels », souligne le communiqué de cette instance, ajoutant que « la période d'enregistrement des joueurs dans le système CMS a été étendue au 15 Août 2021. »

Voici le calendrier de la prochaine saison: premier tour préliminaire (aller/retour) 10-12 Septembre/17-19 Septembre 2021 ; deuxième tour préliminaire (1ère et 2ème manches) 15-17 Octobre et 22-24 Octobre 2021 (CC supplémentaire) ; 2èmetour préliminaire (aller/retour) 26-28 Novembre, 3-5 Décembre 2021. Phase de groupe MD1 : 11-13 Février 2022 ; phase de groupe MD2 : 18-20 Février 2022 ; phase de groupe MD3 : 25-27 Février 2022 ; phase de groupe MD4 : 11-13 Mars 2022 ; phase de groupe MD5 : 18-20 Mars 2022 ; phase de groupe MD6 : 1-3 Avril 2022.