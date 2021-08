L'égalité commence par l'absence d'inégalités/par Brahim Boihy

Les disparités dans le développement de régions d'un pays, les déficits en infrastructures diverses, les écarts de représentation, etc, dictent aux autorités gouvernantes la nécessité, pour ne pas dire l'obligation, de rechercher les voies et moyens les plus à même de répondre aux impératifs d'un équipement harmonieux et équilibré du pays, du développement humain des populations et de leur participation à la gestion. L'aspect humain de ces déséquilibres interroge la question de l'égalité, laquelle commence par l'absence d'inégalités. De quelles égalités s'agit-il? Il convient à cet effet de distinguer (1) l'égalité absolue : elle est d'essence juridique de par les chartes et conventions relatives aux droits humains, la Constitution, les lois et règlements en vertu desquels les êtres humains naissent égaux et doivent avoir les mêmes droits; (2) l'égalité relative, découlant de comparaisons : ce qu'on gagne, la situation par rapport aux minima économiques: revenu médian et seuil de pauvreté, l'accès aux services sociaux...Notamment; (3) l'égalité des chances.

C'est la véritable égalité; la seule, finalement, qui vaille. On l'atteindrait lorsqu'on aurait donné à tous les citoyens les moyens indispensables à leur développement . Ce pourrait être (a) par l'école en donnant la priorité à la construction, dans les contrées éloignées, dans les "adouabas" et dans les bidonvilles, d'écoles suffisamment équipées, gratuites, accessibles à tous ceux qui, aujourd'hui, sont condamnés à demeurer en marge du système éducatif; (b) par les bourses d'étude et de formation qui consentiraient des avantages raisonnables à ceux qui, grâce à leur engagement personnel et aux sacrifices de leurs parents, déjà économiquement et socialement faibles, auraient réussi à franchir certains seuils, afin qu'ils puissent continuer leurs études, plutôt que de voir leurs efforts et ambitions s'évanouir; (c) par la santé à travers l'affectation d'investissements suffisants en équipements et en dotations sanitaires en faveur des contrées et populations éloignées et souvent dépourvues de possibilités d'accès aux soins de base. Le développement d'un esprit sain dans un corps sain ne s'en trouverait qu'augmenté; (d) par le travail et l'économie, en favorisant l'emploi et le ruissellement économique vers les régions et les populations les plus faibles; (e) par les compétences, qui doivent rester les premières à valoriser; les mal lotis du système ne peuvent généralement compter que sur celles dont ils pourraient, en l'absence d'autres soutiens d'ordre tribal, ethnique ou politique, comme il en existe, et qui les épauleraient.

La discrimination positive : une réponse ponctuelle

Au nombre des solutions envisageables, la politique de la discrimination positive est évoquée. Elle ne devrait être qu'une politique de dernier recours, limitée dans le temps, pour mettre fin à terme, à l'exclusion sociale et aux déséquilibres. Ses objectifs ne devant être que la promotion de la diversité et le rattrapage entre régions et groupes inégalement représentés, une dose de discrimination positive, intelligemment administrée, pourrait constituer une réponse ponctuelle à certaines situations. Son application, comme indiqué au paragraphe précédent, serait l'approche la plutôt favorable à l'accélération de la marche vers l'égalité des chances, la mobilité sociale et la réduction de la pauvreté.

Toutes les semaines, les boussoles sont orientées vers le Conseil des Ministres et plus particulièrement vers sa rubrique "les mesures individuelles". Les nominations auxquelles il procède donnent souvent lieu à moult commentaires et interrogations. Ces nominations et promotions devraient, en principe, être dictées par les besoins des administrations, et prises sur la seule base des compétences. Lorsqu'elles ne s'inscriraient pas dans le cadre de cette exigence, comment alors les comprendre ? Si elle devait être retenue, la politique de discrimination positive pour justifier quelques nominations et promotions viserait-t-elle des regroupements, des catégories d'individus, des groupes d'appartenance? Chercherait-t-elle à réduire les écarts entre groupes par la promotion de l'élite? Par elles-mêmes, ces nominations et promotions ne permettent ni de réduire les inégalités, ni de lutter contre la pauvreté. En effet, les filles et les fils des heureux (ses) promus, comme ceux d'un membre du gouvernement, d'un cadre (supérieur ou moyen) ou d'un citoyen aisé, fréquenteront les meilleurs établissements scolaires et sanitaires qui les prépareront au meilleur avenir possible. Les enfants des pauvres, quant à eux, resteront dans leur pauvreté et ses conséquences. Ce n'est pas là le meilleur usage qu'on pourrait faire de la discrimination positive.

La politique de discrimination positive est controversée et comporte bien des impacts négatifs: elle est, notamment, stigmatisante pour ceux qui en bénéficient et discriminatoire envers les autres. C'est un autre débat que je n'aborde pas ici. En définitive, une telle politique ne serait une solution de rattrapage ou de rééquilibrage que si elle prépare effectivement à l'égalité des chances. Elle ne devrait en aucun cas constituer un passage vers la médiocrité. Certes, la promotion de hauts cadres augmenterait la représentation visible de la diversité dans l'élite dirigeante, mais ce ne devrait pas être l'arbre qui cache la forêt des inégalités.

Brahim Boihy

25 juillet 2021