Les journalistes professionnels mauritaniens tiennent leur premier congrès constitutif

L’Association mauritanienne des journalistes professionnels est née. La première assemblée générale constitutive de ce regroupement de 49 professionnels des médias publics et privés, s’est tenue mardi 3 juillet 2021 à Nouakchott.

Aux termes d’une journée marathon, mardi 3 juillet 2021, l’association mauritanienne des journalistes professionnels (AMJP), a élu un bureau exécutif de 18 membres. A cause de la pandémie Covid-19, le vote s’est déroulé par l’application « ZOOM » et sur le groupe watsapp de l’AMJP.

Sauf les membres de la Commission de supervision se sont réunis en présentiel pour assurer le bon déroulement du scrutin et la coordination avec les électeurs.

La Commission de supervision était composée de :

Président : El Hacen Moulaye Ely

Conseillers : Bakary Guèye et El Alya Messaoud

Rapporteurs : Mehdi Nejachi et Cheikh Aïdara

Les congressistes ont ainsi approuvé les textes de base de l’association, notamment le Statut et le Règlement intérieur, ainsi que la charte d’éthique et de déontologie.

Sur un total de 26 votants, les différentes instances de l’association, le directoire et le bureau exécutif, ont été élus à plus de 60% des voix exprimées.

L’association se fixe comme objectifs, tels que stipulés dans ses statuts, l’appui à la mise en place d’un cadre institutionnel et juridique pour les journalistes professionnels afin de leur permettre d’apporter une plus-value dans le domaine de l’information et de la promotion des valeurs culturelles et intellectuelles du pays. Elle vise également à assainir la scène médiatique de tous les rébus qui lui ont jusque-là porté préjudicie et qui ont assené un rude coup aux valeurs et aux constances morales de notre société.

L’association porte aussi une attention particulière à la formation initiale et continue des journalistes, notamment dans le domaine de l’éthique et de la déontologie du métier. Elle compte également consolider la liberté de presse et défendre les intérêts des membres de la corporation.

Parmi les objectifs visés par l’AMJP, la mise sur pied d’un observatoire de la presse professionnelle en Mauritanie qui se chargera de produire un rapport annuel sur la situation générale de la presse dans le pays, en relevant les défis posés et en proposant des solutions. Elle vise également, comme autre objectif, la création d’une Maison de la Presse dont le but sera de veiller à la formation des jeunes journalistes tout en offrant un cadre convivial et de travail aux différents acteurs. Un accent particulier sera accordé à la coopération, aussi bien au niveau national qu’international.

Ci-après, la liste des membres du Directoire de l’AMJP.

BUREAU DE L’ASSEMBLEE

Président : Abdallahi Seyid

1er Vice-président : Bakary Guèye

2ème Vice-Président : El Aliya Messaoud

Conseillers : El Hacen Moulaye Ely et Ahmed Ould Meyah

Rapporteurs : Saleck Zayed et Cheikh Aïdara

BUREAU EXECUTIF

Secrétaire général : Veten Ould Boukhary

Secrétaire général adjoint : Rabbi Ould Idoumou

Secrétaire Exécutif chargé de l’Ethique : Mamouni Ould Mokhtar

Secrétaire Exécutif chargé de la formation : Mohamed Vall Boukhoussa

Secrétaire Exécutif chargé des Relations Extérieures : Abderrahmane Mohamed Vall

Secrétaire Exécutif chargé des NTICS : Mohamed Ould Hreimou

Secrétaire Exécutif chargé de la Communication et des Langues Nationales : Sidi Mohamed Diagana

Secrétaire Exécutif chargé de la Trésorerie et Comptabilité : Isselmou Tajedine

Secrétaire Exécutif chargé de l’Observatoire : Ahmed Ould Jiddou

Secrétaire Exécutif chargé de la Traduction et Archives : Daha Ould MBeïrick

Secrétaire Exécutif chargé de l’Organisation et des Relations Publiques : Abdallahi Ould Nahi

