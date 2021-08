Le RNJ entreprend des visites auprès des acteurs politiques

Porté sur les fonts baptismaux, le 27 juin dernier, le Rassemblement National de la Jeunesse (RNJ) a pour objectif de contribuer au renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale et apporter sa pierre à l’édifice national. Il rassemble tous les jeunes issus des différentes composantes du pays.

Après le lancement officiel de ses activités, le bureau du RNJ a entrepris de rendre visite aux acteurs politiques du pays. Dans ce cadre, les membres du bureau ont rencontré le président de l’UFP, Dr. Mohamed Maouloud, le chef de file de l’opposition démocratique, M. Brahim Bekaye et le président du parti Ribat, Dr Saad Louleid. L’objectif de ces visites de courtoisie était d’exposer la vision du RNJ de la Mauritanie et d’écouter les avis et conseils de ces acteurs politiques.

Aux termes de ces visites, les membres du bureau du RNJ se sont dits satisfaits des échanges et ont loué l’oreille attentive des interlocuteurs, comme ils souhaité que ces contacts ainsi établis puissent se poursuivre et se renforcer dans l’intérêt majeur du pays. Les jeunes du RNJ entendent occuper la place qui est la leur et jouer pleinement leur partition pour le développement harmonieux du pays.

La délégation que dirigeait le président Moulaye Youssouf Fall indique qu’elle poursuivra ces visites auprès des acteurs politiques mais également de la société civile …