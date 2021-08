Deuxième anniversaire de Ghazouani au pouvoir :Campagne de communication de l’UPR

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani célèbre ce 01 août 2021, le deuxième anniversaire de son investiture en 2019. Un événement qui intervient dans un contexte dominé par le dossier « de la corruption» sous le règne de son prédécesseur et ami, Mohamed Abdel Aziz, en détention préventive depuis le mois de juin.

Le fait que cette affaire judiciaire avec de forts relents politiques, soit le principal sujet de conversation dans les salons et places publiques, donne clairement une idée de la limite des actions du nouveau pouvoir sur fond de pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19),dont la troisième vague(variant Delta) provoque des centaines de contaminations quotidiennes, alors que les populations sont confrontées à une hausse exponentielle des prix de toutes les denrées de base.

Pour chasser l’image de ce tableau peu reluisant, l’Union Pour la République (UPR), principal parti de la majorité, a décidé de marquer la célébration de l’an II Ghazouani par une intense campagne de

communication sur les différentes « réalisations» du nouveau locataire du Palais de la République.

Un tableau récapitulatif de ce bilan dégage plusieurs axes relatifs à « un Etat de droit, fort moderne et au service du citoyen, qui permet un renforcement de l’indépendance de la justice. Une économie résiliente et résolument engagée sur le chemin de l’émergence, qui se traduit par des politiques et réformes structurelles ayant permis d’atténuer les effets économiques et sociaux du coronavirus (COVID-19), la mise en place d’un Fonds Spécial de Solidarité et de Lutte contre la pandémie de 6,545 milliards de MRU et la mobilisation de financements significatifs pour

le renforcement du système sanitaire ».

Ce document évoque également des progrès dans le domaine de l’agriculture à travers « l’aménagement de 2039 nouveaux hectares dans les régions de la vallée du fleuve, la création d’un département

ministériel dédié à l’élevage, des progrès dans la gestion de la pêche et le développement du projet gazier commun Mauritanie/Sénégal, Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) ».

Le bilan énumère aussi les réalisations dans le domaine « des infrastructures de soutien à la croissance, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie et de politique volontariste pour résorber les disparités issues des discriminations sociales ».