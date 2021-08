Communiqué de la Société des Bacs de Mauritanie

Face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19, liée à la troisième vague, le Directeur Général de la SBM a décidé de mettre en place un plan de contingence plus rigoureux qui tourne autour des mesures suivantes :

1- conservation du personnel minima pour le travail

2- restriction des visites privées et des réunions non indispensables

3- systématisations du travail de la sensibilisation

4- instauration d’un dispositif de communication

4 incitation du personnel de l’entreprise à se faire vacciner

Pour rappel, en mars 2020 date des premiers cas de Covid-19, dans notre pays, la SBM avait mis en place une stratégie interne pour prendre part à l’élan national contre la propagation de cette pandémie initié par les hautes autorités de notre pays.

Cette initiative était articulée autour d’une vaste campagne de sensibilisation au profit du personnel et des usagers du bac. Dans ce cadre aucun moyen de protection n’a été laissé au hasard (gels alcoolisés, masques, thermo flash, affiches). Cette démarche s’explique par le caractère hautement stratégique et sensible du point de passage de Rosso qui prend en charge la majeure partie des échanges entre notre pays et le Sénégal.