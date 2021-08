En décembre 2002, il était mon examinateur au concours d'entrée à la fonction publique. En mars 2003 muni de ma note d'affection, il me reçoit dans son bureau au Centre National d'hygiène (CNH) comme directeur du CNH. Très direct et laconique, il me dit le travail nous attend, il y a des cas de Crimée-Congo à l'hôpital national. C'est le début de l'épidémie de la Fièvre Hémorragique de Crimée Congo (FHCC) au Centre Hospitalier de Nouakchott (CHN). Avec le minimum (eau de javel, savon, eau, gants, bottes, Équipement de Protection Individuel, et un peu de bonne pratique), nous (lui, Diallo Mamadou Yero, Boudé Fofana, Sid'Ahmed ould Mohamed "devenu Ministre en 2019" et moi) sommes partis ensemble à l'assaut du virus dans le CHN, avec succès. DIEU MERCI.

Le Professeur Baidy Boubou Lô a pris sa retraite après 38 ans de bons et loyaux services rendus à la Santé publique et la recherche scientifique.

Ensuite un autre challenge aussi exaltant nous a remis ensemble. Les épidémies de la fièvre de la vallée du Rift (FVR), en 2006 au Guidimakha, 2008 dans le Hodh elgarbi, 2009 dans le Brakna les Hodhs et l’Assaba, 2010 dans l'Adrar et Inchiri et 2012 à Noukchott.

Et un (1) seul cas de fièvre jaune en 2006 à Tigirit!!! entre l'actuelle ville de Chami et Nouadhibou. Le cas casse-tête. Eh oui, comment expliquer un cas de Fièvre jaune dans le désert, quand on sait que le réservoir du virus est le singe et le vecteur un moustique qui vit dans la canopée des forêts ? Un cas qui a mobilisé une bonne partie de la communauté scientifique du monde et fait couler beaucoup d'encre avec des débats et des résultats de laboratoire indiscutable, hahaha, cette année-là. Au cours de cette investigation épidémiologique , le Professeur Lo s'est fait distinguer par ses qualités de chercheur, épidémiologiste et surtout analyste.

Avec lui le CNH est devenu l’Institut National de Recherches en Santé Publique (INRSP), ce fut le début du développement de la recherche scientifique médicale et paramédicale en.Mauritanie. Il a monté, en tant que directeur de l'INRSP les laboratoires de BioMol, de Chimie des aliments, de Mycobactériologie, entomologie.

Notre cérémonie d'aujourd'hui (29 juillet 2021, au Ministère de la Santé) est sobre, conviviale et riche d'enseignement à l'image de l'hôte du jour, Professeur Lo Baidy Boubou, un homme connu pour ses immenses qualités humaines, intellectuelles et professionnelles, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ce fut pour moi, l’occasion de lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle vie, et de lui assurer que nous aurons toujours besoin de son capital d'expérience dans la gestion des épidémies et des systèmes de santé.

Dr. Hampate Ba