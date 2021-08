Le député ould Begnouk décide de porter plainte contre Saad Louleid

"Nous n'allons pas rester sourds aux propos offensants proférés par Saad Louleid, président du parti Ribat. En effet, réagissant à l'interview du président Ghazwani dans le site Alminassa, Saad a traité les députés du parlement d'"hypocrites", de chameleons " changeants au gré du vent et de "corrompus".

Ould Louleid est critique vis à vis des députés parce que, selon lui, ils ont créé la commission d'enquête parlementaire dans le but de nuire à l'ancien président Aziz, accusé de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent, d'entraves a la justice, pour faire plaisir à son successeur. Pour Ould Louleid, l'ancien président est victime d'une cabale et d’un règlement de comptes orchestrés par les députés...

Suffisant donc pour le député de Kaedi pour réagir et annoncer sa décision de porter plainte au nom de ses collègues parlementaires. ‘’Nous n'allons rater cette occasion pour mettre fin à ces propos injurieux récurrents chez Ould Louleid contre le parlement, avertit ould Begnouk.