Le SJM met en place son nouveau bureau

Le Bureau executif du syndicat des journalistes mauritaniens ( SJM) s'est réuni le jeudi 29 juillet 2021 dans sa nouvelle composition suite à la tenue de son 4ème congrès ordinaire les 16 et 17 juillet derniers au siège du Réseau des femmes journalistes, une des associations de presse représentées dans ledit Bureau.

L’ordre du jour de cette premiere rencontre était axé essentiellement sur la mise en place d'un mécanisme pour la réception du siège du syndicat et l'ensemble des documents administratifs liés à la passation de service entre le bureau sortant et le nouveau bureau. Il comprenait aussi la répartition des fonctions entre les 17 membres du bureau exécutif, la discussion de certains points urgents concernant l'arrestation du confrère Mohamed ould Ahmedou, directeur de publication du site Hawadeth la semaine dernière par exemple, la désignation d'une commission préparatoire du point de presse par rapport au discours porté par le nouveau président du SJM basé sur les points essentiels de son programme durant les 3 prochaines années et apporter des éclaircissements aux différentes questions des journalistes concernant l'engagement du bureau exécutif de continuer d'oeuvrer dans la défense des droits moraux et matériaux des confrères et consœurs et à la contribution à la professionnalisation du secteur. La mise en place d'un comité préparatoire, d'un plan d'action urgent pour les 5 derniers mois de l'année et enfin une commission de prise de contact avec les autorités, les associations de presse pour la mise en place et l'actualisation des bureaux régionaux du SJM sur l'ensemble du territoire national.

Le nouveau bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens ( SJM) est composé comme suit:

1- président Ahmed Taleb ould Maloum

2- première vice-présidente : Meima mint Mohamed Ahmed

3-deuxieme vice-président : Aziz ould Souvi

4- Secrétaire générale : Zeinebou mint Jid

5-premier Secrétaire général adjoint Camara Diadie Samba

6- deuxième Secrétaire général adjoint : Chriv El Arbi

7- Secrétaire exécutif chargé de la formation : Cheikh Sidaty ould Jeilany

8- Secrétaire exécutif chargé des relations extérieures : Mohamed Lemine ould Abdel Wedoud

9- Secrétaire executive chargée des activités: Mariya Ladji Traore

10- Secrétaire exécutif chargé des sections et de la coordination avec les regroupements de presse : Esned ould Mohamed Sidi

11- Secrétaire Executive chargée des femmes journalistes : Ramla mint Tajdin

12- Secrétaire exécutif chargé de l'éthique et la déontologie: Ahmedou ould Lehraki

13- Secrétaire exécutif chargé des litiges et des plaintes : Imam Dine ould Ahmedou

14- Secrétaire exécutif chargé de la culture et des médias: Mohamed ould Hacen

15- Secrétaire exécutif chargé de la caisse de solidarité avec les journalistes : Mahmoud ould cheikh Mohamed

16- Secrétaire exécutif chargé des libertés: Houcein ould Zeine Beyane

17- Secrétaire exécutif chargé des finances : Hacen ould Amar Jewda.

Rapporteur général du bureau exécutif: Aly Mohamed Ould Ebnou .