Deux personnes dont un bébé  noyés dans une oued près de Lexeiba 1 (source)

Ce jeudi matin, une jeune maman accompagnée de sa cousine et de son cousin (16 ans), quittait le village de Ligueira (commune de Azgueilem, Moughataa de Monguel) situé à 13 km de Lexeiba 1 (Gorgol), pour vacciner son bébé. En voulant traverser l'Oued N'djekoudi, la charette sur laquelle ils voyageaient vacilla, le bébé et la cousine qui le retenait dans son giron furent emportés par le courant. Les faits se sont produits à 7h. Alertés, les habitants d'un village peul situé à côté accourent, elles réussiront à sauver la maman du bébé qui s'est accrochée à une branche d'arbre. Informés, le hakem de Monguel et le chef de brigade de la gendarmerie arrivent sur les lieux accompagnés d'une ambulance. Les recherchent s'organisent avec des plongeurs jusqu’à la tombée de la nuit, à 19h. En vain. Elles doivent reprendre demain vendredi.

Tout ceci aurait pu être évité, regrette notre source si l'Etat avait réalisé le pont de 20 mètres que réclament les populations depuis plus de 30 ans, alors que l'année dernière 4 ouvrages de ce type ont éte réalisés au Trarza pour permettre la traversée des hommes mais surtout des animaux.