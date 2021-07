Une délégation multisectorielle organise une visite d’échange d’expériences avec le HCP du Maroc

Une délégation mauritanienne, représentant plusieurs départements ministériels s'est le lundi 26 juillet, à Rabat, sous la présidence du secrétaire général du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Idoumou Ould Jiyed Ould Abdi avec des hauts responsables du haut commissariat au plan du Maroc dont son secrétaire général. Ce fut une occasion pour les deux secrétaires généraux d'évoquer les liens séculaires entre les deux pays.

Cette rencontre permettra des échanges sur les expériences sur les plateformes numériques "Open data" pour les données économiques et sociales.

Cette activité permettra aux deux délégations, durant quatre jours, d'échanger sur les expériences dans plusieurs domaines.

La première journée du programme de la visite a été marquée par des présentations techniquement distinguées auxquelles ont participé, des représentants du haut commissariat, de la direction générale des statistiques du Maroc d’une part, et la direction générale des stratégies et politiques mauritanienne, des représentants du ministère des finances, de la BCM et de l’ANSADE. Les présentations se poursuivront jusqu'au jeudi 29 juillet.