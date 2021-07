«Ceux à qui Aziz a confié le règlement du passif humanitaire s’en sont occupés avec une telle légèreté qu’il semble peu séant d’en relater les péripéties»

Le Calame : Vous venez d’être élu Président du Cadre de Concertation des Victimes des Evènements 1986-1992 (CC/VE), communément appelé le «Passif humanitaire ». Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez mis en place ce cadre alors qu’il y’en a d’autres déjà qui disent défendre les mêmes intérêts ? Pourriez-vous faire mieux qu’eux ?

Rachid Ly: Avant l’entame de mon propos, je voudrais tout d’abord remercier certaines personnes qui, au cours du mandat du précédent Bureau du CC/VE, nous ont reçus, écoutés, assistés, conseillés… Au rang de ces personnes, je me dois de citer notre oncle Colonel Anne Amadou Babaly (référence morale) ; le Colonel de la Douane Aw Abdel Kerim et les membres de son Initiative (l’imam Siraaj-Eddine Ba, M. Aw et M. Mahi) ; Maître Bouhoubeini (Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme) et M. Hassena Boukhreiss (ancien Commissaire aux Droits et l’Homme et actuel Ministre de l’Hydraulique)…

Pour revenir à votre question, autant il serait fastidieux de s’étaler sur certains détails (même si le diable s’y cache, en général), autant il nous semble pertinent, pour une meilleure compréhension, de rappeler qu’il y a une année, les associations des victimes avaient souhaité mettre en place une seule structure qui sera chargée d’agir et de parler en leurs lieu et place. Malheureusement, à la dernière minute, les discussions avaient achoppé. Néanmoins, le Cadre de Concertation des Victimes des Evènements (CC/VE)) a été créé, lequel avait élu son Bureau le 07 juillet 2020 avec un mandat d’un an. Ce mandat ayant expiré, mes pairs m’ont fait l’honneur de m’élire Président du CC/VE, le 11 juillet dernier.

S’agissant de l’autre structure à laquelle vous faites sans doute allusion, il s’agit – si je ne m’abuse – du CCRM-Mauritanie, mis en place plusieurs mois après le CC/VE, et dirigé par notre sœur Maimouna Alpha Sy. Je rappelle qu’il existe CCRM-Europe/USA présidé par notre frère Demba Niang.

Il me plaît de préciser qu’il n’y a pas de discorde notoire entre CC/VE et CCRM, tout au plus une divergence minime – très surmontable (nous sommes d’ailleurs dans une dynamique d’engager des discussions pour aplanir les choses et trouver ensemble la meilleure unité d’action) – puisque l’objectif principal est commun et est le même, à savoir le règlement définitif du Passif Humanitaire.

Le CC/VE a été créé avec l’espoir et la conviction, qu’avec l’aide d’Allah (SWT), il serait possible de faire évoluer les choses en faisant comprendre à l’Etat qu’il est temps de mettre un terme aux souffrances des victimes qui, depuis des décennies, vivent le martyr. Nous nous y attelons et demandons à tous nos concitoyens d’écouter les complaintes de leurs frères qui souffrent ; que tous comprennent que le passif humanitaire ne saurait constituer indéfiniment une épine fichée dans le pied du pays au point d’affecter l’unité nationale et la cohésion sociale.