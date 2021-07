Après les succès de Par amour du jeu 1998-2018 en 2018 et de Futures of Love en 2019, les Magasins généraux sont heureux d’annoncer leur troisième saison culturelle : Hotel Sahara

* Une exposition imaginée dans le cadre d’une résidence artistique aux portes du désert du Sahara accompagné d’un festival transdisciplinaire.

* Une manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020

* Du 12 juin au 2 octobre 2021 aux Magasins généraux

* Visite presse et soirée d’ouverture le vendredi 11 juin 2021

Labélisé dans le cadre de la Saison Africa2020, Hotel Sahara se compose d’une exposition imaginée lors d’une résidence de dix jeunes artistes aux portes du désert, d’un festival dédié à la danse, la musique, la performance et la parole, d’ateliers, d’actions de médiation, d’un colloque et d’un projet d’édition. Les artistes de la résidence et de l’exposition, issus de différents champs de la création, ont entre 22 et 35 ans et sont originaires de sept pays en partie traversés par le Sahara.

Artistes de la résidence et de l’exposition :

Alex Ayed – Tewa Barnosa – Salim Bayri – Tayeb Bayri – Hiba Elgizouli – Famakan Magassa – Sara Sadik – Ahmed Serour – Hanin Tarek – Ismail Zaidy

Commissaires :

Anna Labouze & Keimis Henni, directeurs artistiques des Magasins généraux

Maïa Hawad, chercheuse indépendante



