Cheikhna ould Nenni, élevé au grade de commandeur dans l’Ordre National du Lion

Consul général et ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie au Sénégal pendant plusieurs années, Cheikhna ould Nenni quitte le pays de la «Teranga » pour une nouvelle station, celle de représentant auprès de l’UNESCO à Paris.

Venu faire ses adieux (une simple formule diplomatique pour la circonstance compte tenu du réseau de relations et de l’attachement de l’ambassadeur à ce pays), ce jeudi 22 juillet 2021, l’ex patron de presse a été élevé au grade de commandeur dans l’Ordre National du Lion par le président Macky Sall.

Par ailleurs, l’ambassadeur sortant de Mauritanie a animé un point de presse au cours duquel il a évoqué les grands enjeux du moment.

Il a rappelé le contexte sécuritaire sous régional et bilatéral: « nous coopérons avec le Sénégal en organisant des patrouilles mixtes au niveau des frontières. Nous devons travailler ensemble pour faire face à la menace sécuritaire », selon des propos relayés par le site d’informations en ligne Dakaractu.

Parlant du projet gazier commun, Cheikhna ould Nenni a annoncé « la signature, le 03 août prochain, d’un accord tripartite, entre le Sénégal, la Mauritanie et BP. Celui-ci consacre la sécurisation des installations, les choses avancent, des manœuvres sont en cours dans les états-majors des 2 pays. »

« Tout sera fait pour que ce projet soit bénéfique», ajoute-t-il.