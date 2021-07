﻿Mystère autour du meurtre d’un douanier à Rosso Sénégal

Un douanier du nom de Léo Faye a été tué par balles dans la ville de Rosso Sénégal au cours de la nuit de mardi à mercredi. Le drame s’est produit à 20 heures 30 minutes au poste de douane de la localité. Cette affaire reste encore enveloppée d’un épais mystère.

En effet, on sait que la victime était en service au poste des douanes, « aucune information sur le mobile du crime odieux n’est encore connue », selon le site senewb.com.

La même source ajoute que « cette zone, proche de la Mauritanie, est souvent indexée à cause d’une porosité de la frontière. En dépit du travail remarquable des forces de défense et de sécurité, l’insécurité sévit toujours dans la zone ».

Cheikh Gaye, maire de la cité frontalière, déplore « un acte ignoble » et évoque «de nombreuses autres questions liées à l’insécurité tels que le commerce étranger, la traversée clandestine, le vagabondage frontalier » qui sont des réalités, en dépit « du travail remarquable des éléments des forces de défense et de sécurité».