Projet VJS : Les jeunes s’engagent à pérenniser les activités

Les rideaux ont été tirés hier, jeudi 15 juillet sur la rencontre régionale de clôture du projet « La voix des jeunes du Sahel ». Organisée à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, cette rencontre de trois jours a permis de dresser le bilan de 5 ans d’activités dans les pays du G5 Sahel : La Mauritanie, le Mali, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad mais également d’esquisser quelques perspectives. Même si le projet est clos, des engagements ont été faits pour pérenniser ses acquis, s’est réjoui M. Evariste T. Metuole, coordinateur du projet.

Mis en œuvre par le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) basé à Genève, ce projet a permis de mettre en place un réseau de 1250 jeunes issus des différents pays du Sahel qui ont mis en place une plate-forme de discussions des jeunes du Sahel sur leurs préoccupations et établir un dialogue avec leurs gouvernements et les partenaires techniques et financiers, notamment, l’Union Européenne et le royaume du Danemark. Les jeunes ont pu bénéficier de projets de développement. Au cours d’une cérémonie émouvante, les responsables des parties prenantes, le HD, le G5 Sahel et le Projet se sont réjouis des résultats obtenus, lesquels ont permis d’établir des jonctions entre les jeunes du Sahel mais également tirer des enseignements d’un compagnonnage ayant duré cinq bonnes années.

Le directeur HD Afrique francophone, Alexandre Liebeskind, le gestionnaire du Fonds fiduciaire Afrique de l’UE, M. Jean Marc Dewerpe, l’expert gouvernance du G5 Sahel, Mouhamadou Samaké, le président du Collectif des Conseils de Jeunesse du Sahel ont loué les activités du projet avant de souhaiter voir ces acquis pérennisés par les jeunes et leurs Etats respectifs. « Cette cérémonie marque un passage de témoin entre les jeunes, les États et les partenaires »,a dit le directeur de HD Afrique avant d‘ajouter: « notre souhait est de voir les jeunes prendre la parole et poursuivre le dialogue entre eux et leurs États et entre eux et les partenaires afin d’examiner d’autres opportunités d’investissements ». Le directeur de HD a invité les jeunes à devenir des entrepreneurs, à prendre l’initiative pour devenir des leaders de demain. Il a invité l’Afrique à investir dans l’éducation, à mettre en place un plan Marshal pour former les jeunes et de véritables leaders.

Adressant un conseil aux jeunes du Sahel, Alexandre Liebeskind dira : « libérez-vous des écrans, n’investissez pas dans le monde du virtuel, soignez votre réseau, il vous permet de vous connecter avec l’Europe et la diaspora ». Il a reconnu que l’expérience était très enrichissante pour le HD impliqué pour la première fois dans les dialogues sociaux alors qu’il est spécialisé dans la médiation des conflits. Enfin, il a adressé ses remerciements à l’ensemble des États du Sahel et les partenaires techniques et financiers.

Pour sa part, l’expert de la gouvernance du G5 Sahel s’est refusé à sous-estimer les résultats obtenus parce que les 1250 jeunes du réseau constituent, selon lui, un noyau d’entrepreneurs que les Hauts Conseils de Jeunesse peuvent démultiplier. M Samaké a exprimé l’engagement du G5 Sahel à perpétuer les acquis du projet. Et pour cela, il a demandé l’implication de la société civile, de la diaspora et des collectivités locales. L’Afrique doit jouer son rôle plein et entier, refuser de tendre toujours la main alors qu’elle dispose, selon lui de tous les atouts : l’expertise, les ressources humaines, minières, énergétiques, les nouvelles technologies …

Après avoir tiré ses enseignements, le représentant de l’UE a réitéré les engagements de son institution à accompagner les pays du G5 Sahel dans la recherche de solutions à la problématique de sa jeunesse.

Le CCNJ recommande

Prenant la parole, le président du Collectif des Conseils de Jeunesse du G5 Sahel, après avoir adressé ses remerciements aux partenaires et aux jeunes, a exprimé l’engagement solennel de tous les CCNJ à conjuguer leurs efforts pour pérenniser les acquis du projet. Le CCNJ a formulé ensuite des recommandations aux parties prenantes. Au Continent, à impliquer davantage les jeunes dans les politiques nationales de la jeunesse, à accélérer le processus de validation de la stratégie de la jeunesse ; aux dirigeants du G5 Sahel d’impliquer les jeunes ayant bénéficié du projet, au G5 Sahel de mettre en place un fonds pour le fonctionnement du Collectif des Conseils nationaux de Jeunesse (CCNJ) , un fonds destiné à l’entreprenariat vert et des TIC et innovations, la création d’un centre de rencontre annuelle des jeunes du Sahel ; enfin aux partenaires, de continuer à appuyer l’implication des jeunes dans les processus de prise de décisions politiques. Le président du CCNJ a enfin révélé la tenue très prochaine, à N’Djamena du 1er sommet des jeunes du Sahel.

Au terme de la cérémonie, le CCNJ a distribué des attestations aux responsables du HD et ses collaborateurs, de l’UE, du G5, du projet la voix des jeunes du Sahel.

Clôturant enfin la cérémonie, le conseiller du ministre de la jeunesse, des sports et des relations avec la société civile a loué les acquis du projet la voix des jeunes du Sahel qui a permis de mettre en place leur réseau. Tout en exprimant le soutien du gouvernement mauritanien, le conseiller a invité les jeunes à perpétuer les acquis du projet et leur a dit qu’il serait dommage que d’autres investisseurs viennent et se retrouvent sans traces de cet important projet.

Lancé en 2017, le projet la « Voix des Jeunes du Sahel a travaillé autour des thèmes de la formation académique et professionnelle, de l’accès au marché du travail, de la participation citoyenne des jeunes, de la tentation de la migration et du phénomène de la radicalisation religieuse et paix et sécurité.