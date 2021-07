Point sur la visite du CEMM

Du 30 juin au 06 juillet 2021 le Contre Amiral Mohamed Cheikna Taleb Moustaph Chef d’Etat Major de la Marine, accompagné de son Etat-major, a effectué une visite de terrain le long de la cote de la frontière au Sud jusqu’à Nouadhibou. Il a pu s’enquérir de l’avancement des travaux du port de Mouly au nord de N’Diago, relever les positions géographiques des sites devant accueillir des sémaphores , inspecter tous les bateaux de la Marine nationale à Nouadhibou et l’Académie navale.

Au cours de cette visite, au niveau de Nouadhibou, il a fait une réunion avec tous les équipages rassemblés abord du bâtiment de transport et de débarquement NIMLANE. Au cours de laquelle, il a rappelé l’intérêt impérieux pour la vie des équipages à bord des navires et pour leur professionnalisme de revenir aux fondamentaux en matière de comportement, de formation et d’entrainement au niveau individuel et collectif. L’esprit d’équipage spécifique aux marins embarqués et qui se résume à la solidarité, l’autonomie, la bienveillance et l’exigence fut largement rappelé et doit être retrouvée.

Cette réunion des équipages a été aussi l’occasion de rappeler à tous les valeurs militaires en matière du droit de réserve par rapport à la politique en général, et aux phénomènes nouveaux des réseaux sociaux. Les équipages ont été sensibilisés et mis en garde contre la consommation de l’alcool et de la drogue.

Le CEMM a clôturé sa visite par une réunion d’officiers à l’Académie navale à laquelle ont assisté tous les officiers de la Marine présents à Nouadhibou y compris ceux détachés à la Garde cote. Au cours de laquelle, il a précisé les objectifs fixés par le haut commandement pour la Marine Nationale et comment y parvenir dans le court et moyen terme.

Dans ce cadre, il a renouvelé sa demande aux officiers de faire preuve de plus d’engagement et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission. Comme il les a engagés à préserver l’esprit d’équipage, à œuvrer à améliorer leur savoir-faire et à assurer la maintenance préventive et corrective du matériel. Au cours de cette visite, les différents chefs de bureaux se sont penchés au niveau des différentes unités à tour de rôle, pour recueillir l’ensemble des problèmes opérationnels et matériels posés.

Aussi les directives données par le CEMM durant sa visite à l’Académie navale se sont inscrites dans le sens de donner une formation de qualité aux stagiaires officiers et officiers mariniers. La formation sur la plongée et sur la sécurité à bord a fait l’objet d’une attention particulière compte tenu de son importance pour tous les gens de mer civils et militaires.

Le CEMM a visité également la base navale de Nouadhibou en construction pour s’assurer de l’avancement des travaux et le Sémaphore de Cansado en phase finale.

Au cours de cette tournée, le CEMM était accompagné de son Etat-major constitué des chefs de bureaux, du directeur du projet de chantier naval, du Commandant du GFM et du Chef COM.

