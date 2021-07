Plusieurs accords de coopération à l’issue de la visite du président Macky Sall

Le président sénégalais, Macky Sall, accompagné d’une importante délégation, a achevé une visite de 48 heures en Mauritanie, mardi après-midi. Celle-ci a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération, selon le communiqué final. Ces accords concernent « les domaines de la justice, de la sécurité, de l’énergie, de l’environnement, du développement durable, des équipements, des transports, de la pêche, de l’économie maritime et de l’élevage».

Dans le cadre des entretiens en tête à tête, les 2 chefs d’Etats « ont abordé les questions liées à la coopération dans le domaine de la sécurité. Ils se sont félicités des résultats obtenus et insisté sur la nécessité d’approfondir la collaboration entre les gouvernements, afin de prévenir la criminalité transfrontalière et de lutter plus efficacement contre ce fléau, sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme, la migration clandestine, le trafic illicite d’armes et de drogue, ainsi que les flux financiers illicites, y compris le blanchiment de l’argent ».

Dans le domaine de l’énergie, la Mauritanie et le Sénégal ont convenu « de renforcer les échanges, la concertation et la coordination, d’élargir le spectre de la coopération, y compris les segments intermédiaires et aval, afin de couvrir toute la chaîne des valeurs gazières ». Dans le même esprit, Nouakchott et Dakar « vont poursuivre la coopération et le renforcement des échanges en rapport avec le projet gazier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) en vue de donner aux partenaires toute l’assurance requise pour l’accompagnement de celui-ci». GTA étant une priorité absolue, les deux (2) ont décidé lui conférer «un statut de Projet National d’Intérêt Stratégique».