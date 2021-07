La 6e édition de Mauritanides revient à Nouakchott, Mauritanie du 7 au 9 décembre 2021

Mauritanides, la plus grande et la seule conférence et exposition biennale sur les mines et l’énergie qui se tient en Mauritanie depuis 2010, revient à Nouakchott, en Mauritanie, du 7 au 9 décembre 2021. L’événement a eu lieu pour la dernière fois en 2018, mais a été reporté en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Plus de 1600 participants ont convergé à Nouakchott en 2018 pour cette vitrine phare, qui est un élément majeur du calendrier mondial des événements miniers et énergétiques. Mauritanides 2021 continuera de braquer les projecteurs sur les vastes richesses minérales et énergétiques de la Mauritanie, avec une forte représentation de base des entreprises et des PME mauritaniennes.

Cet événement est soutenu au plus haut niveau par le gouvernement mauritanien et des dirigeantsgouvernementaux clés, dont le président, le Premier ministre et le ministre du Pétrole, des Mines et l’Énergie, ont honoré l’édition 2018.

Statistiques pour 2018

Sous la direction de Spire Events (Singapour), un organisateur mondial dynamique d’expos et de conférences spécialisé dans les événements commerciaux de l’énergie et des mines, Mauritanides a

été réorganisé avec succès en 2018. Avec un tout nouveau logo d’événement et un nouveau site Web www.mauritanidesmr.com, Mauritanides a également été le premier événement à se tenir au tout nouveau Centre international des congrès Al Mourabitoune, le dernier lieu de conférence construit à Nouakchott.

L’événement mauritanides rafraîchi a été extrêmement bien accueilli par tous les commanditaires et participants en 2018 et les statistiques de l’événement témoignent du succès:

• Par rapport à l’édition 2016,

- Augmentation de plus de 60 % du nombre de sponsors

- Augmentation de plus de 30% du nombre d’exposants

- Augmentation d’environ 20 % du nombre de participants

• 50 % des commanditaires étaient des participants pour la première fois, et un plus grand nombre d’institutions financières à bord reflètent le solide thème de l’investissement et de l’événement financier

• Les premiers sponsors comprenaient de grandes multinationales telles que BP, TOTAL, Shell et ExxonMobil

• Plus de 28 pays représentés à l’événement, avec 80% du noyau de participants mauritaniens

• Pic de couverture imprimée, radiodiffusée et sur les réseaux sociaux de l’événement de 3 jours, avec plus de 50 articles écrits en arabe, Français et en anglais à travers la Mauritanie et au-delà Top 3 des raisons de faire partie de Mauritanides 2021

1. Solide soutien gouvernemental de haut niveau

Mauritanides a toujours reçu le soutien le plus fort du ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie,Mauritanie comme plate-forme pour amener les acteurs de l’industrie mondiale dans le pays et mettre en valeur les ressources minérales et énergétiques abondantes ici en Mauritanie. Outre les principaux dirigeants du gouvernement mauritanien présents, des ministres de pays de la région tels que le Maroc ont également participé

2. La seule plate-forme en Mauritanie pour se connecter avec les décideurs clés de l’industrie et du gouvernement

Depuis sa création en 2010, Mauritanides a été l’événement pour connecter les décideurs clés de l’industrie et du gouvernement en Mauritanie et il continuera d’être la plate-forme préférée pour les années à venir. Avec un noyau mauritanien fort, cela a toujours été l’événement pour les acteurs de l’industrie minière, pétrolière et gazière qui cherchent à pénétrer le marché mauritanien.

3. Organisateur d’événements mondiaux expérimentés avec une compréhension approfondie du secteur minier et énergétique, en particulier en Afrique Spire Events a apporté avec succès sa vaste expertise mondiale pour offrir une expérience Mauritanides fraîche et remaniée à tous les participants en 2018. Compte tenu de l’accueil positif, Spire Events a une fois de plus été chargé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie de diriger mauritanides et de présenter le pays comme une terre d’opportunités.

Comment participer

Avec un espace physique limité au Centre des congrès, les entreprises sont encouragées à s’inscrire tôt pour obtenir les meilleurs emplacements sur place pour leurs kiosques de commandite et d’exposition. Les demandes de renseignements pour les forfaits de commandites et d’exposition ainsi que les laissez-passer de délégués pour Mauritanides 2021 peuvent être envoyées à

Mahesh.babu@spire-events.com.

Contexte des événements Spire Events

Spire Events est une société d’événements basée à Singapour qui a conceptualisé et organisé la série mondiale de conférences sur l’investissement minier depuis 2015. Depuis la conférence inaugurale

Mining Investment Asia à Singapour, la série s’est étendue à l’Asie, à l’Europe, au Moyen-Orient, à l’Amérique du Nord et à l’Amérique latine et à l’Afrique. Spire Events a également lancé la série de

conférences MiningTech en 2018 au Chili pour se concentrer sur le rôle de la technologiedans l’exploitation minière. En 2021, Spire Events a lancé une nouvelle conférence et exposition Mining &Energy Investment Australia-Europe à Perth, en Australie, pour se concentrer sur les minéraux et l’énergie critiques en Australie et en Europe. Le calendrier complet de toutes les conférences Spire

Events se trouve à www.spire-events.com.