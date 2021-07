Lancement de la campagne agricole 2021/2022 : Sur le chemin de l’autosuffisance

Début de la campagne agricole 2021/2022 dans la liesse populaire, avec en toile de fonds l’annonce d’une nouvelle politique agricole à travers laquelle le gouvernement s’est publiquement engagé à mettre

fin à une politique d’accaparement des terres qui n’a profité qu’aux spéculateurs.

Un chemin sur lequel les pièges, chausse-trappes et autres peaux de bananes dans la perspective de la mise en œuvre restent encore nombreux. Mais la reconnaissance du problème, qui constitue une

véritable bombe à retardement, apparait en soi comme une avancée.

La cérémonie officielle matérialisant cet événement annuel inscrit dans l’agenda de la République depuis fort longtemps, a eu pour théâtre la commune de Jidr-Mohguen (située à une trentaine de kilomètres à l’Est de Rosso/ dans la localité de Chichia), en présence du président Mohamed OuldCheikh El Ghazouani, de plusieurs membres du gouvernement, de toute la crème de la République et surtout d’une foule nombreuse, dans la pure des traditions de la Mauritanie depuis les années MaaouyaouldSid’AhmedTaya.

Le président de la République a saisi l’occasion du lancement de la nouvelle campagne agricole et l’inauguration d’autres projets, pour mettre en évidence « l’importance stratégique » de la ville de Rosso «porte d’entrée du pays, ouverture vers la République sœur du Sénégal», capitale du Trarza, « région qui doit être la locomotive du pays dans le cadre de l’effort national en vue de parvenir à

l’autosuffisance alimentaire grâce à la production de céréales et légumes ».

Sur le terrain, au contact des réalités, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouania indiqué aux agriculteurs qu’il est parfaitement conscient des problèmes auxquels ils sont confrontés, « la protection de la

production, la lancinante question du financement, les divers aléas naturels dans un contexte d’absence de l’assurance agricole »…

Tékane, épicentre de l’agriculture auTrarza

Au cours de l’accueil réservé au président de la République à l’occasion du lancement de la campagne agricole 2021/2022, les populations de la commune de Tékane ont battu le rappel des troupes pour réserver un accueil coloré au président de la République.

Ciré Kane, maire de la commune, parle du rôle de celle-ci et explique l’élan populaire noté le lundi 05 juillet 2021. Il met en évidence le poids agricole de Tékane et exprime son espoir au sujet de la nouvelle politique annoncée par le gouvernement : «notre commune totalement agropastorale, avec des méthodes traditionnelles dans le passé, complètement modernisée aujourd’hui. Les populations pratiquent également l’élevage et la pêche, mais le volet agricole reste largement dominant. Ici, dans le Trarza, il y a 15.000 hectares emblavés parmi lesquels 4000 sont la propriété des coopératives, c'est-à-dire les communautés, constituées de 65 villages. Les autres 11.000 hectares sont détenus par des privés. Ainsi, sur les 30.000 hectares mis en service, la moitié se trouve dans notre commune.

En fait, Tékane est le véritable grenier du Trarza, région agricole par excellence de la Mauritanie. Nous sommes heureux d’entendre les autorités parler de nouvelles perspectives. Maintenant, les agriculteurs commencent à respirer, à apercevoir le bout du tunnel, car avant il y a avait trop de problèmes. Les autochtones, véritables héritiers des terres, accueillent avec espoir la nouvelle approche

préconisée par le gouvernement dans une perspective d’organisation du droit de propriété. Le fait d’écouter les populations, de prendre en compte ses avis, commence à apaiser une situation qui était très

tendue, même si la tension ne s’est pas totalement dissipée.

La nouvelle politique annoncée par le gouvernement explique le fait que les populations se mobilisent pour accueillir le président de la République et exprimer leur satisfaction».

