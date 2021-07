L’ADEM aux salons d’Istanbul et de Dubai

Une délégation de l’Association Distributeurs Equipements Médicaux en Mauritanie (ADEM) a pris part aux importants salons EXPOMED d’Istamboul et d’ARAB HEALTH de Dubaï 2021.

Ce fut l’occasion pour le président, Sidi Mohamed et le secrétaire général, Sall Abdoulaye Clédor de suivre les nombreuses interventions des fabricants et fournisseurs d’équipements médicaux et consommables de différentes régions du monde sur les dernières innovations technologiques, scientifiques et de soins…

Une opportunité également de présenter l’expérience mauritanienne en matière d’équipements médicaux mais aussi de nouer de prometteurs partenariats avec de grandes firmes pendant « ces moments d’échanges et de partage », indique le secrétaire général de l’Association et en même temps président du groupe International Médical Services (IMS) et de la filiale Maison du Médecin. Ce groupe a décroché un partenariat avec les marques HOLTEX SPENGLER mais aussi avec la marque MUNOLAC, dont les produits lait et céréales bébé seront bientôt disponibles à Nouakchott.

Il faut signaler que l’ADEM est une association très dynamique, qu’elle a fait donc d’un important lot d’équipements médicaux dans le cadre de la lutte contre la COVID et que récemment, elle a proposé ses membres pour la représenter au sein du patronat mauritanien.