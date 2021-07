Le ministère mauritanien de la santé a révélé que depuis le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans le pays, plus de 165.000 personnes ont été vaccinées (165.947).

Selon le communiqué du ministère 365 personnes ont reçu la première dose au dernier jour de la campagne alors que 12.535 ont reçu la deuxième dose.

Les services concernés estiment que la présence des mauritaniens dans les centres de vaccination est encore en dessous des espérances, alors que les statistiques du ministère s’inquiètent par rapport à l’augmentation sensible du nombre de cas de la maladie ces derniers jours.

Vendredi l commission ministérielle chargée de la lutte contre le covid 19 avait appelé au renforcement des contrôles et la suivi au niveau des aéroports et des points de passage aux frontières et l’interdiction des rassemblements après l’augmentation du nombre de cas du coronavirus dans le pays.

Saharamedia