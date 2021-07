Covid-19 : la Mauritanie décide de renforcer les mesures sur les points d’entrée dans le pays

Le comité interministériel chargé du suivi du coronavirus en Mauritanie a décidé vendredi le renforcement des mesures de contrôle et d’examen au niveau des aéroports et les postes frontaliers du pays, notamment pour les personnes en provenance des pays où la situation épidémiologique est difficile avec la propagation des souches mutantes du virus.

Ces mesures ont été prise lors de la réunion du comité vendredi qui a demandé par ailleurs davantage de prudence, l’interdiction des rassemblements et l’obligation du respect des mesures préventives dans les lieux publics afin de faire face à toute nouvelle vague de la propagation du virus variant.

Le comité interministériel a ajouté avoir tiré les conclusions après analyses des indicateurs de santé et les statistiques disponibles de par le nombre de nouveaux cas et les décès dans toutes les régions du pays.

Ces données font ressortir une augmentation sensible et accélérée des contaminations ces derniers jours et sa concentration dans certaines wilayas du nord et du centre mais aussi la gravité de la situation dans certains pays voisins et avec lesquels la Mauritanie est liée par un mouvement de personnes ou d’échanges commerciaux.

Le comité a réaffirmé la nécessité d’accélérer le rythme des opérations de vaccination et son amélioration dans toutes les wilayas ajoutant que le vaccin demeurera disponible dans chaque centre de santé dans le pays.

Sahara medias