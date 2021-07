Défense de son Excellence Le Ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines    Monsieur Abdessalam Ould Mohamed Saleh  

Communiqué de presse

Le mercredi 30 juin 2021, le site électronique CRIDEM a mis en ligne entre 14 heures et 15 heures un article comportant des informations fausses et diffamatoires à l’encontre de Monsieur le Ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, Monsieur Abdessalam Ould Mohamed Saleh, à propos de la visite à la mine de Taasiast à travers laquelle il entendait manifester sa solidarité et celle du gouvernement avec la société et les travailleurs, suite à l’incendie auquel ils ont fait face dans la nuit du 15 au 16 juin.

Après la suppression diligente de l’article du site CRIDEM et devant le refus opposé par d’autres sites à la publication de celui-ci, son auteur a entrepris de le propager, toujours de façon anonyme, par la voie de l’application WhatsApp.

Aussi, au nom de Monsieur le Ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines Abdessalam Ould Mohamed Saleh, sa défense a porté plainte contre X conformément à la procédure spécifique prévue en l’espèce pour que soient menées les investigations appropriées pour l’identification et la poursuite de l’auteur et des co-auteurs et complices éventuels de la propagation de l’article diffamatoire et pour la réparation du préjudice subi conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays.

La Défense de Monsieur Abdessalam Ould Mohamed Saleh souligne à cet égard à l’attention de l’opinion publique nationale et internationale que les prétendues informations distillées dans l’article incriminé relatif à la visite de solidarité avec la société et les travailleurs à l’occasion d’un événement douloureux constituent des allégations mensongères dont le but manifeste est uniquement de porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’intégrité de celui-ci, par la voie de la diffusion de fausses rumeurs, faits prévus et punis par la loi mauritanienne.

La défense veillera à ce que la vérité soit rétablie et que chacun réponde de ses actes conformément au droit.

Nouakchott le 0--/7/2021

Pour la défense

Le Bâtonnier

Me Brahim Ebety