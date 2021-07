Kaédi : le député récompense les écoliers méritants de sa circonscription

Le député de Kaédi, Dr. Ebbabe Begnoug a procédé à la distribution de récompenses aux élèves de certaines écoles primaires les plus méritants de sa Moughataa. Ont bénéficié de ce geste généreux, dont le but est de créer une émulation entre les apprenants des écoles de Toufndé Civé (Matam Rewo) de Lekseiba 1 et de Kaédi (El Tanaza et Annette).

Ainsi, ces apprenants ont reçu des fournitures scolaires : cahiers, stylos et calculatrices, des trousses et sacs. De leur côté, certains enseignants ont reçu des attestations de reconnaissance pour les efforts qu’ils ont fournis au titre de l’année scolaire finissante.

La cérémonie de remise de ce matériel et des attestations s’est déroulée en présence du personnel enseignant, d’encadrement et des parents d’élèves qui ont profité de l’occasion pour louer le geste de leur élu. Espérons que les autres élus de la Moughataa suivront l’exemple du député de Kaédi pour motiver davantage les écoliers et les enseignants de leur Moughataa.

Rappelons que le député de Kaédi avait effectué une tournée dans les différentes localités de la Moughataa pour se rendre compte de l’état des établissements scolaires. Un rapport devrait être envoyé à la tutelle sous forme de contribution à la reforme de l’enseignement en gestation.