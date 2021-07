11ème Handifestival de Nouakchott : Du plomb dans l’aile ?

Les organisateurs du onzième Handifestival international, prévu du 10 au 13 Juillet prochain à Nouakchott, éprouvent beaucoup de difficultés à mobiliser des fonds. Les différentes requêtes, déposées çà et là, n’ont rien produit de concret. Nombreuses sont les institutions et organismes qui n’ont pas répondu favorablement aux sollicitations du comité d‘organisation. « C’est une triste réalité, hélas édifiante, du sort peu enviable des personnes en situation de handicap et des manifestations qu’elles organisent à travers le pays », déplore Mohamed Camara, président du Festival devenu, au fil des ans, le rendez-vous annuel des personnes en situation de handicap de la sous-région.

En dépit de l’avenir menacé, les artistes d’Algérie, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Maroc, Sénégal et Togo ont cependant confirmé leur participation à l’édition de Nouakchott. Côté mauritanien, le groupe musical « Nyellitaaré Légnol », les aveugles (musique), les sourds-muets (danse), les handicapés-moteurs (musique) seront, incha Allah, de la partie. En levée de rideau, divers groupes de personnes valides se produiront.

Organisée par Nyellitaaré Légnol et managée par Mohamed Camara, président de l’Association des groupes musiciens de Mauritanie, la manifestation est placée sous le haut patronage du président de la République. Rappelons son objectif général le plus saillant : «promouvoir par le biais de la culture les droits et l’intégration socio-économique des personnes handicapées, dans le monde, en général, en Afrique et dans le monde arabe, en particulier ». Et ses objectifs spécifiques : « permettre aux artistes handicapés de se produire dans un environnement d’émulation saine et amicale ; assurer la visibilité de leurs créativité et productions ; sensibiliser le public aux conditions de vie des personnes handicapées ; favoriser les rapports de proximité entre personnes handicapées et employeurs ; promouvoir les conditions permettant, aux handicapés doués, de valoriser leur talent et génie, dans les différentes formes d’expressions artistiques, culturelles et scientifiques… ». Tout un programme, en effet, valeureux et noble, dont les sponsors auraient bien tort de négliger le potentiel publicitaire…

Thiam