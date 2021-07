Le CIO s'ouvre aux sports virtuels : Le CNOSM et la FMSM vont surfer sur la dynamique

Le Comité International Olympique (CIO) va s'associer à cinq Fédérations Internationales (FI) de sport et à des éditeurs de jeux vidéo pour produire les Olympic Virtual Series (OVS), à savoir le tout premier événement sous licence olympique réunissant les sports virtuels physiques et non-physiques. Organisées en prélude aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Olympic Virtual Series mobiliseront les passionnés de sport virtuel, e-sport et jeux vidéo partout dans le Monde afin de cibler de nouveaux publics olympiques, tout en encourageant le développement de formes de sport physiques et non-physiques, conformément aux recommandations de l'agenda olympique 2020+5 du CIO et de sa stratégie numérique.

Et Thomas Bach, le président du CIO, de déclarer : « Les Olympic Virtual Series sont une expérience numérique olympique nouvelle et unique qui a pour ambition de renforcer l'engagement direct avec de nouveaux publics dans le domaine des sports virtuels. […] Les OVS encouragent la pratique du sport et assurent la promotion des valeurs olympiques, en mettant l'accent sur la jeunesse. » Les OVS formeront une passerelle entre le monde sportif réel et la communauté des sports virtuels et de simulation, offrant ainsi la possibilité de se rapprocher du Mouvement Olympique. Chaque FI proposera une épreuve dans un format qui optimisera la participation grand public en ligne et privilégiera l'inclusion. La série grand public ne concerne qu’un nombre réduit de pays de la zone Amérique, Europe et de la région Moyen-Orient Afrique du Nord MENA (Arabie Saoudite, Émirats Arabe Unis et Koweït).

Participation mauritanienne

Le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) et la Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques (FMSM) suivent cette dynamique mondiale. Abderrahmane Ethmane et Baham Lekhal, présidents respectifs du CNOSM et la FMSM, ont fait part de leur enthousiasme et de leur volonté d'envisager leur participation aux futures éditions des OVS. Les deux structures entendent se préparer activement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un ambitieux programme a été mis en place à cet effet. En dépit de la pandémie du Covid-19, la FMSM a notamment intensifié ses activités, nouant un solide partenariat qui a permis à la structure nationale de bénéficier de précieux soutien et de s'affirmer au plan international. Privilégiant la participation de ses pilotes à tous les événements internationaux organisée par la Fédération Internationale de l'automobile (FIA), le président de la FMSM projette d'engager le pays à la double édition du championnat E-Sport (FIA Games et MENA Digital Motorsport Cup). Le FIA Motorsport Games réunira deux cents participants à Marseille (France) en Octobre 2021 et le championnat régional E-Sport (MENA) prévu en Septembre 2021 à Oman (Jordanie).

Avec un potentiel local constitué de jeunes passionnés et disposant d’équipements haut de gamme (deux simulateurs dernière génération), la Mauritanie trône en pole-position dans la sous-région et même au-delà (Afrique du Nord). Le championnat national entame sa troisième manche sur un total de cinq. Il a permis de révéler un grand potentiel. Vingt concurrents sont en lice. Lors de la troisième manche, l’un d’eux a affiché de particulièrement prometteuses statistiques : 1’ 37’’ ; alors que le record du Monde sur ce circuit est de 1’ 31’’. Grâce à ses simulateurs, la FMSM dispose de moyens de détection de talents et d'outils de travail pour le développement du sport mécanique.

« Une étape passionnante »

« Au nom du groupe de liaison sur l'e-sport et les jeux vidéo, ainsi que de l'UCI », a confié pour sa part David Lappartient, président du groupe de liaison sur l'e-sport et les jeux vidéo au CIO et de l'Union Cycliste Internationale (UCI), « je suis ravi de participer au lancement des toutes premières OVS. Plusieurs FI ont déjà des programmes de sports virtuels bien établis et grâce à la coopération entre le CIO, les FI et les éditeurs, les OVS sont une étape passionnante pour le monde des sports virtuels et le Mouvement olympique. »

Conformément à la recommandation 9 de l'Agenda olympique 2020+5, à savoir : « Encourager le développement des sports virtuels et s'engager davantage auprès des communautés de jeux vidéo » ; ce lancement des OVS entend mettre à profit la popularité grandissante des sports virtuels pour promouvoir le Mouvement Olympique, les valeurs olympiques ainsi que la pratique sportive et nouer des relations directes avec les jeunes. Cette initiative va aider les FI à mettre au point des formes virtuelles et simulées de leurs sports respectifs en tant que disciplines dans le cadre de leurs règlements et stratégies.

Mamadou THIAM

Coupe du Président : le carré d'as connu

Les affiches des demi-finales de la Coupe du président de la République sont désormais connues.

L'AS Garde défiera l'ASAC Concorde. Tandis que le FC Tevragh-Zeïna affrontera l'AS Police. Les oppositions sont fixées au samedi 10 Juillet à Cheikha Boïdiya. Samedi 3 juillet à Cheikha, c’est grâce à son buteur providentiel Amara Bakhayogho (19') que le FC Tevragh-Zeïna s'est hissé en demi-finales. Brillants d'efficacité, les Galactiques écartaient sur la plus petite des marges une vaillante équipe de l'AS Armée nationale. Quant à son futur adversaire, c’est aussi par 1 à 0 que l'AS Police a expédié au tapis le FC Nouadhibou, via son buteur-maison Abdellahi Cheghrane (80'). Le champion de Mauritanie 2021 s'arrête ainsi aux portes des quarts de finale.

L'ASAC Concorde a composté son billet en disposant du FC Sahel (2-0) grâce à un doublé de son avant-centre togolais Komlan Agbodo (18' et 53' ). Les Bleu et Blanc avaient outrageusement dominé les coéquipiers du capitaine Abou Sy, au terme d'une partie totalement maîtrisée. En demi-finale, l'ASAC Concorde croisera donc l'AS Garde Nationale. Relégués en Super-D2, les hommes du commandant Ahmed ould Eleya se sont en effet imposés à l'ASC Tidjikja (2-1). Après l'ouverture précoce du score par Sidi Cheikh Mataala (4'), Diéry M'Baye (51') rétablissait la parité pour la Garde, avant que Yassine Mohamed Abeid (71') permette à celle-ci de doubler la mise. Peu avant la pause-citron, les Crocodiles du désert avaient été réduits à dix, suite à l'expulsion de Diop Cheikh Ahmed Tidjane (43').

La FBBRIM cale le calendrier des play-offs 2021

La Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM) a fixé le calendrier des play-offs saison 2021. C'est par lettre circulaire signée par le secrétaire général de la Fédé, Amadou Ousmane M'Bodj, que le calendrier a été dévoilé, précisant qu’il a fallu le modifier « en raison d'impératifs sportifs et de l'hivernage qui s'annonce précoce et particulièrement pluvieux cette année ». Prévues à Rosso, les rencontres du premier tour se disputeront du 16 au 18 Juillet prochain. Le second se déroulera du 31 Juillet au 1er Août 2021 à Nouakchott. Quant à la finale, elle est programmée au 14 Août, à l'institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ISJS). Le tour préliminaire du championnat national senior au titre de la saison sportive 2021 s'est achevé le mercredi 30 Juin 2021. Sur les neuf équipes engagées, seule l'équipe de Nouadhibou a été déclarée forfait. Voici les quatre équipes qualifiées à l'issue de la 1ère phase : Étoile du Nord, Arafat, Teyarett-Feu Lemir et Rosso.