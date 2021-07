Communiqué de presse; Les Nations Unies remercient la Mauritanie pour sa contribution au maintien de la paix

New York, le 6 juillet 2021 - Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a remercié la Mauritanie pour son ferme soutien aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et pour le service et le sacrifice de son personnel militaire et policier déployé dans le monde sous le drapeau de l'ONU.

La Mauritanie est actuellement le 28e plus gros contributeur de personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il fournit 751 militaires et policiers à quatre opérations de paix des Nations Unies. La plus grande contribution de la Mauritanie est à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), où 743 de ses femmes et hommes servent, ainsi qu'à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), la Mission des Nations Unies pour Soutenez l'Accord de Hudaydah. (UNMHA) et le Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie (UNSOS).

« Les Casques bleus mauritaniens jouent un rôle inestimable dans les efforts de l'ONU pour protéger les civils en République centrafricaine et pour aider à créer les conditions de sécurité pour une paix durable. La contribution de la Mauritanie de deux Unités Formées de Police (FPU) spécialisées avec 140 membres chacune ainsi que plus de 440 militaires fait une réelle différence sur le terrain pour la population locale. Ils protègent également le personnel et les installations de l'ONU. Nous sommes profondément reconnaissants de leur service continu », a déclaré M. Lacroix.

« L'ONU apprécie le sacrifice des hommes et des femmes mauritaniens qui servent dans des environnements dangereux et difficiles. C'est un sacrifice non seulement pour les soldats de la paix, mais aussi pour leurs familles restées au pays », a-t-il ajouté.

Neuf casques bleus mauritaniens ont perdu la vie alors qu'ils servaient sous le drapeau de l'ONU au fil des ans, dont six qui ont servi avec la MINUSCA. « Nous nous souviendrons toujours de leur service et de leur sacrifice. Et nous nous engageons à prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la sûreté et la sécurité de nos casques bleus », a déclaré M. Lacroix.

La Mauritanie fait également partie de l'initiative « Action pour le maintien de la paix (A4P) » du Secrétaire général, qui appelle les États membres, le Conseil de sécurité, les pays hôtes, les pays fournisseurs de contingents et de forces de police, les partenaires régionaux et les contributeurs financiers à renouveler notre engagement collectif avec le maintien de la paix des Nations Unies et Unies et à travailler ensemble en vue d’atteindre l’excellence.