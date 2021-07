Le Mouvement Des Jeunes Réformistes (MJR): Déclaration

Le FRUD élargit sa base et gagne en représentation sur l'échiquier politique. Le parti dirigé par Diop Amadou Tidjane enregistre une percée remarquable avec les vagues d'adhésions. A travers cette percée, le FRUD incarne l'espoir et ambitionne du coup d'insuffler un nouveau souffle à la scène politique.

Le Mouvement des Jeunes Réformistes (MJR) est un cadre d'échanges et de concertations politiques constitué d'une trentaine d'associations œuvrant pour l’avènement d'une Mauritanie démocratique, prospère et intègre qui présuppose la restauration de la confiance mutuelle entre les composantes nationales afin de créer les conditions d’une vie paisible. En effet, la Mauritanie d’aujourd'hui connait incontestablement une véritable fracture et des inégalités entre les différentes composantes qui ont toujours compromis la cohabitation et l’unité nationale. Ressouder cette fracture nationale, résorber les inégalités entre les composantes du pays, constituent un défi patriotique majeur pour la jeunesse, hommes et femmes confondus.

C'est dans ce contexte et cette perspective, que nous jeunes réformistes, après mûre discussion à l'issue d'une assemblée générale, avons désormais décidé, d'intégrer le Front Républicain pour L'unité & La Démocratie. Cette décision est motivée par notre conviction que le FRUD constitue, aujourd’hui, le modèle de parti politique à travers lequel nos aspirations fondamentales et celles du peuple sont prises en considération.

Les signataires:

