Emploi : Ces guichets qui attirent des foules

C’est aujourd’hui, 5 juillet, le dernier jour de dépôt des dossiers des candidats aux financements du Programme « MEHENTI » du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Très tôt le matin, les retardataires se sont rués vers le guichet TECHGHIL de Tevragh Zeina, situé à l’ancien dispensaire de la médecine du travail, près de la BMD.

En effet, depuis des semaines, ce guichet est pris d’assaut par des chasseurs de projets. Chaque jour que Dieu fait, ils accourent de tous les quartiers de la capitale, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées pour déposer leurs dossiers et donc prétendre à un financement, soit pour l’ « appui à l’autonomisation des apprentis », soit le « Fonds pour la promotion de l’entrepreneuriat, soit enfin pour la « distribution de tricycles ». Certains portant des documents sont assis en petits groupes pour remplir les formulaires de demande, d'autres à la recherche d'un bon interlocuteur...

Les candidats doivent remplir des formulaires qu’ils déposent auprès du guichet Techghil devant lequel ils se bousculent depuis le matin jusqu’à l'heure de descente. Les agents à l’accueil leur fournissent des informations complémentaires pour pouvoir postuler. Et comme toujours à pareille occasion, certaines personnes viennent offrir leur service en vendant les formulaires de demande tirés du site du programme ou en les remplissant puisque nombre de prétendants sont des analphabètes. Des intellectuels eux peuvent postuler par internet en ouvrant un espace personnel.

L’affluence des citoyens, jeunes et personnes âgées vient prouver combien le besoin est pressent ; la présence de nombreuses mères de familles et de jeunes garçons et filles témoigne de leur volonté de sortir de la pauvreté et du chômage. Le programme MEHENTI vise à créer un cadre de concertation pour apporter des réponses à la problématique de l’emploi des jeunes mais aussi à offrir des AGR aux nécessiteux.